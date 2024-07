A Milano, intorno alle 13 di oggi, venerdì 26 luglio, si è verificato un violento schianto tra un taxi e un’auto. Sono quattro i feriti che, una volta stabilizzati, sono stati portati al Fatebenefratelli e al Policlinico: nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita.

Violento schianto tra due auto in centro a Milano: quattro feriti

L’incidente è avvenuto nel centro di Milano, tra via Borgogna e via Conservatorio: le auto coinvolte nella carambola sono un taxi Toyota e una Panda. In ospedale sono finiti due uomini di 59 e 41 anni e due donne di 19 e 36: nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se hanno riportato diversi traumi e contusioni. Sul posto sono giunte tre ambulanze e i vigili del fuoco: le quattro persone coinvolte, una volta stabilizzate, sono stati accompagnati al Fatebenefratelli e al Policlinico.

La dinamica dell’incidente

Le due auto, probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate, ribaltandosi e, per poco, non è stato travolto il chiosco di fiori. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto con l’aiuto delle immagini di sorveglianza e dei testimoni: nessuno dei passanti è rimasto coinvolto nell’incidente.

