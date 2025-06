Drammatico incidente nei cieli francesi. Un velivolo è precipitato andando a schiantarsi in un quartiere residenziale di una località ubicata ad una novantina di chilometri da Parigi. Si tratta di un aereo da turismo, un velivolo di ridotte dimensioni, che per ragioni ancora da chiarire ha perso quota precipitando fino al drammatico epilogo che non ha lasciato scampo a tre persone: sono decedute.

Gli ultimi aggiornamenti sulle possibili cause dell’incidente.

Incidente aereo in Francia, precipita velivolo da turismo: tre morti

Il velivolo coinvolto nell’incidente appartiene all’aeroclub dell’aerodromo di Chartres ed è andato a schiantarsi in una zona residenziale di Champhol, comune situato a sud ovest da Parigi, a poco meno di 100 km dalla capitale francese. Nel drammatico schianto tre persone hanno perso la vita: è accaduto poco prima delle 16 coinvolgendo, nello schianto, solo un’automobile mentre non sono rimaste coinvolte abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle persone che si trovavano a bordo dell’aereo da turismo, due uomini e una donna che sarebbero deceduti sul colpo. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente aereo.