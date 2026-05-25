Mourinho al Real Madrid, scoppia il 'giallo': annuncio non arriva

(Adnkronos) - 'Giallo' José Mourinho al Real Madrid. Oggi, lunedì 25 maggio, l'allenatore portoghese sarebbe dovuto essere annunciato come nuovo tecnico dei Blancos, sostituendo così Arbeloa, ma l'ufficialità è slittata. Al Bernabeu infatti sono in corso le elezioni del nuovo direttivo, che m...

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‘Giallo’ José Mourinho al Real Madrid. Oggi, lunedì 25 maggio, l’allenatore portoghese sarebbe dovuto essere annunciato come nuovo tecnico dei Blancos, sostituendo così Arbeloa, ma l’ufficialità è slittata. Al Bernabeu infatti sono in corso le elezioni del nuovo direttivo, che mettono in dubbio anche la posizione del presidente Sergio Perez.

Secondo quanto riportato da Record infatti, si sta facendo largo il candidato Enrique Riquelme, nome forte in ‘opposizione’ a Perez per la presidenza del Real Madrid e che oggi ha aperto la sua sede elettorale proprio davanti al Bernabeu.

Senza Riquelme, Perez sarebbe stato rieletto senza problemi e così Mourinho sarebbe tornato a essere l’allenatore del Real Madrid, con l’annuncio che sarebbe arrivato oggi.

Ora però lo Special One dovrà aspettare probabilmente fino al prossimo 7 giugno, quando arriveranno i risultati delle elezioni. In caso di vittoria di Riquelme la nomina di Mourinho potrebbe essere messa nuovamente in dubbio.

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