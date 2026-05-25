Napoli saluta Conte e pensa a nuovo allenatore: da Italiano ad Allegri, i nomi

(Adnkronos) - Il Napoli saluta Antonio Conte e pensa al nuovo allenatore. Oggi, lunedì 25 maggio, in casa azzurra è partito il toto-nomi per sostituire il tecnico leccese, che lascerà il Maradona dopo due anni e che ha chiuso il campionato al secondo posto battendo l'Udinese 1-0 nell'ultima gior...