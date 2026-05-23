Violento impatto tra una Corvette e un autobus sulla 17 Mile Drive: feriti lievi e indagini su possibile guida in stato di ebbrezza.

Un grave incidente stradale ha coinvolto una corvette e un autobus turistico lungo la 17 Mile Drive, una delle strade panoramiche più conosciute della California. Lo scontro, avvenuto in pieno giorno, ha provocato feriti e l’arresto del conducente della vettura.

Incidente sulla panoramica 17 Mile Drive

Sulla scenografica 17 Mile Drive di Pacific Grove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un autobus turistico di grandi dimensioni e una Chevrolet Corvette rossa.

Secondo la ricostruzione della California Highway Patrol (CHP), la vettura sportiva stava procedendo in direzione est a velocità elevata quando avrebbe oltrepassato la doppia linea continua, entrando nella corsia opposta. Da lì lo scontro frontale con il pullman che viaggiava in direzione ovest è stato inevitabile e particolarmente violento, tanto da distruggere quasi completamente l’auto.

Corvette si schianta contro un bus turistico sulla strada leggendaria: lamiere e detriti ovunque

Come riportato da The Tribune, sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area, con inevitabili rallentamenti del traffico lungo una delle strade panoramiche più note della California. A bordo dell’autobus si trovavano 48 passeggeri: una donna di 60 anni ha riportato ferite lievi, mentre il conducente, un uomo di 62 anni residente a Hesperia, non avrebbe subito conseguenze gravi.

Il guidatore della Corvette è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e successivamente sarebbe stato arrestato con il sospetto di guida in stato di ebbrezza. La CHP ha avviato ulteriori accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.