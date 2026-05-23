Il violento scontro con un furgone non ha lasciato scampo al 38enne, morto sul posto. La moglie ha riportato ferite lievi.

Tragedia sulle strade della provincia di Modena, dove un grave incidente avvenuto a Carpi è costato la vita a un uomo di 38 anni. La vittima è stata investita da un furgone lungo via Guastalla mentre si trovava insieme alla moglie, rimasta ferita in modo lieve dopo il violento impatto.

Grave incidente mortale a Modena: residenti preoccupati per la sicurezza della strada

Stando alle indiscrezioni de Il Resto del Carlino, gli accertamenti sono ora affidati alla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, incaricata di ricostruire con precisione quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che l’uomo stesse accompagnando a mano una bicicletta sulla quale sarebbe stata caricata una scatola contenente un ventilatore, mentre accanto a lui camminava una connazionale.

All’altezza del distributore Q8, un furgoncino grigio sopraggiunto da dietro li avrebbe colpiti violentemente, scaraventando il 38enne a diversi metri di distanza.

A dare l’allarme sarebbe stata una residente della zona, richiamata dal forte rumore dell’impatto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche amici e connazionali della vittima, profondamente sconvolti. Il conducente del furgone è rimasto illeso, mentre via Guastalla è stata chiusa per oltre due ore per consentire i rilievi.

I residenti denunciano da tempo la scarsa illuminazione e l’elevata velocità dei veicoli che percorrono quotidianamente quel tratto stradale.

Tragedia in via Guastalla: muore un 38enne investito da un furgone

Come riportato da Il Resto del Carlino, drammatico incidente stradale nella serata di venerdì 22 maggio a Carpi, in provincia di Modena. Intorno alle 20.30 un uomo di 38 anni, originario dell’India, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone lungo via Guastalla, nei pressi della rotatoria della tangenziale Bruno Losi. Con lui si trovava la moglie, rimasta ferita in modo lieve e successivamente trasportata all’ospedale cittadino.

Secondo le prime informazioni, la coppia stava procedendo nella stessa direzione del mezzo che li ha investiti; resta però da chiarire se i due fossero a piedi oppure accanto a una bicicletta. L’impatto è stato devastante e per il 38enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, poi rientrato senza il paziente a bordo.