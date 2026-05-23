Money Road è iniziato ieri sera, venerdì 22 maggio, su Sky Uno, ma è già arrivato il primo ritiro. Un concorrente ha deciso di abbandonare il gioco e di tornare in Italia.

Money Road, arriva il primo ritiro: un concorrente torna in Italia

Fabio Caressa, alla conduzione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, ha ripetuto ai giocatori un mantra.

“A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze” sono state le sue parole. E un dei concorrenti, Riccardo, il più giovane del gruppo, ha fatto la sua scelta. A solo un giorno dall’inizio dello strategy game targato Sky, il giovane ha deciso di abbandonare il gioco, annunciando il suo ritiro.

Riccardo è tornato in Italia, decidendo di abbandonare l’esperimento per motivi personali. Per il giovane si è rivelata insostenibile l’emotività che si è presentata appena ha raggiunto la giungla, pensando a quello che aveva lasciato in Italia. Il gioco prevede che persone comuni, definite la “Compagnia delle Tentazioni”, affrontino 12 giorni nella giungla in Malesia, tra trekking, prove fisiche e mentali, tentazioni irresistibili e un percorso tortuoso verso il montepremi.

La prima puntata ha ottenuto ottimi risultati, con uno share dell’1,4%, e 326mila spettatori.

Money Road: cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata i 12 concorrenti hanno iniziato l’esplorazione della giungla e affrontato una prima missione, ovvero affrontare un percorso con uno zaino pesante per aggiungere 50.000 euro al montepremi. Sono riusciti a portare a termine la missione e si sono messi in marcia verso Cow Camp. Si sono trovati d’accordo nel rifiutare la prima tentazione, di salire su una roulotte con due letti e un bagno, ma Marilina ha ceduto al poter fare una doccia rinfrescante, al costo di 500 euro. Il carretto delle colazioni ha sedotto molti componenti del gruppo e Marilina, Fabrizio e Simona hanno anche accettato la possibilità di accorciare il trekking per un percorso più breve, pagando 500 euro a testa. Anche l’American Diner incontrato sul percorso ha fatto cedere molti concorrenti.

Il giorno successivo, dopo l’abbandono di Riccardo, i concorrenti hanno eletto Adele come prima guida del viaggio. Ogni tentazione accettata dalla guida costerà il doppio e questo ruolo dà anche la possibilità di aprire dei bauli contenenti aiuti da assegnare ai compagni, inoltre ci sono anche possibilità per quanto riguarda i soldi in palio. I bauli con la possibilità di “viaggiare senza zaino” sono stati assegnati a Marilina e Simona, scatenando un po’ di malumore, mentre quello di “dormire al fresco” è stato assegnato a Daniele. Adele ha poi scelto di rischiare, vincendo 7500 euro finiti nelle sue tasche. Alla fine della prima puntata il montepremi era sceso a 328.950 euro.