Temptation Island 2026 ha davvero cambiato sigla? Cresce la curiosità tra i fan

Il nuovo promo di Temptation Island ha sorpreso i fan con una sigla diversa dal solito, scatenando dubbi e polemiche sui social. Cosa sta succedendo?

Ogni estate la televisione italiana ha un appuntamento fisso che riaccende curiosità, commenti e discussioni sui social: il ritorno di Temptation Island. Tra anticipazioni, indiscrezioni sul cast e una novità inaspettata per la sigla, l’attesa per la nuova edizione è già iniziata, confermando ancora una volta la forza del format nel panorama dei reality Mediaset.

Riprese, cast e attesa per la nuova edizione di Temptation Island

Mentre cresce la curiosità sulla parte musicale, iniziano a circolare anche le prime informazioni sulla nuova stagione. Secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni dovrebbero svolgersi ancora una volta in Calabria, presso il Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, location già utilizzata e ormai familiare al pubblico del format.

Le indiscrezioni parlano inoltre di una possibile partenza fissata intorno al 25 giugno, anche se manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Mediaset.

Sul fronte del cast regna ancora il riserbo, ma alcune voci sostengono che tra i single potrebbero esserci volti provenienti da Uomini e Donne, tra ex tronisti e corteggiatori pronti a mettersi in gioco nel ruolo di tentatori e tentatrici.

Intanto Filippo Bisciglia ha già riacceso l’entusiasmo dei fan con alcuni messaggi social: “Il motore è acceso, che bello!”, ha scritto su Instagram, mentre in una storia ha aggiunto: “Stiamo tornando!“. Non è mancato anche un racconto più personale: “Da piccolo, piuttosto che guardare i cartoni animati, giocavo a tennis e guardavo programmi televisivi di tutti i tipi. Un po’ di anni fa, iniziai a guardare un programma, era fighissimo e il mio sogno era poterlo condurre. Quel programma si chiama Temptation Island“. E poi, come un anticipo d’entusiasmo per il pubblico: “Stiamo tornando, preparatevi!”.

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Temptation Island 2026 ha davvero cambiato sigla? Cresce la curiosità tra i fan

L’estate televisiva si riaccende con il ritorno di uno dei reality più seguiti dal pubblico generalista, e come ogni anno basta pochissimo per far salire l’attesa. Per molti spettatori, le prime note di “Love the Way You Lie” di Eminem e Rihanna sono ormai diventate un segnale immediato: l’arrivo di Temptation Island. Proprio per questo, il recente promo trasmesso su Canale 5 ha spiazzato una buona parte del pubblico, che si è trovato davanti a una scelta musicale inaspettata. Al posto della storica sigla, infatti, nel teaser risuona “What I’ve Done” dei Linkin Park, elemento che ha immediatamente alimentato discussioni e perplessità online.

Sui social il dibattito si è acceso rapidamente, con molti fan convinti che si tratti di un cambiamento definitivo, anche se non è affatto certo. Diverse ipotesi fanno pensare che possa trattarsi solo di un sottofondo temporaneo per il promo, mentre la sigla ufficiale potrebbe rimanere invariata. Nel frattempo, tra meme e reazioni contrastanti su X, la produzione non ha rilasciato conferme definitive, lasciando ancora tutto sospeso in attesa della messa in onda.