Due ex protagonisti del reality dei sentimenti sono diventati genitori: ecco di chi stiamo parlando.

Fiocco azzurro a “Temptation Island”, è nato Gabriel, il primo figlio di una delle coppie più chiacchierate della scorsa edizione.

Sonia Barrile e Simone Mergagliotti sono stati una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di “Temptation Island”. I due sono usciti da separati dal reality dei sentimenti, nonostante la notizia che Sonia fosse incinta. Per il bene del bambino, i due hanno però deciso di mantenere un buon rapporto. Ora ecco la notizia della nascita del piccolo Gabriel. A dare la notizia i diretti interessati con un post sui social, con tanto di foto e la didascalia “Benvenuto Gabriel”.

Temptation Island, dopo la nascita di Gabriel Sonia B e Simone torneranno insieme?

Il loro percorso a “Temptation Island” era finito con l’addio, Sonia B., dopo il tradimento da parte di Simone, aveva provato a dare un’altra possibilità al loro rapporto ma alla fine i due hanno deciso di separarsi. Ora la bella notizia della nascita del loro primo figlio Gabriel ma, c’è qualche possibilità che Sonia e Simone tornino insieme? Secondo le ultime dichiarazioni di lei sembra alquanto improbabile ma non si sa mai. Intanto sono arrivati i messaggi di congratulazioni anche da parte di alcuni ex compagni di avventura all’isola dei sentimenti.