I Vip si sa sono sempre alla ricerca di momenti di pace dove staccare dal lavoro e dalla frenesia di avere centinaia di telecamere addosso che ti limitano molto se ricerchi maggior pace ed una quotidianità da persona normale, per questo motivo sono spesso in vacanza così da abbandonare il belpaese e la sua orda di paparazzi, tuttavia anche le esperienza vacanziere possono presentare problemi.

Le Maldive il paradiso amato da tutti

Una delle mete più ambite per le vacanze dagli italiani sono le Maldive, le isole nell’oceano indiano sono diventate ormai un culto, sia per le persone comuni che naturalmente per i VIP. Il motivo è semplice, acqua cristallina e sabbia finissima.

Un paesaggio paradisiaco in cui rilassarsi e non pensare a nulla, se non al proprio benessere psicofisico. La perfezione per chi appunto vuole staccare da tutto e da tutti per poi tornare rigenerato a svolgere le proprie attività quotidiane.

La vacanza rovinata per un equivoco spiacevole

Valerio Ciaffaoloni, ex protagonista del programma Temptation Island è fidanzato da un po’ di tempo con Arianna Mercuri, che ha conosciuto durante il programma, dove ha lasciato la sua storica fidanzata per iniziare una nuova storia con lei.

La storia va avanti a gonfie vele, nonostante lui sia impegnato in altri programmi, tra cui Uomini e Donne, i due hanno quindi deciso di concedersi una vacanza alle Maldive.

Tutto stava procedendo bene, se non fosse che sul volo che stava portando i due sull’isola un uomo si è sentito male ed ha vomitato, Arianna che ha la fobia del vomito ha avuto attacchi di panico.

Quando l’aereo è atterrato, lei ha iniziato a correre lungo la pista, venendo rincorsa dal personale, Ciaffaloni è stato preso in custodia dalla polizia locale, come riporta CaffeinaMagazine.it perchè temeva che l’avesse picchiata.

Le manette erano già ai polsi, lui ha spiegato la vera dinamica e dopo averla compresa lo hanno liberato, potendo far iniziare la loro vacanza tanto desiderata.