Si è appena conclusa l'edizione del GF Vip, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini ma si pensa già alla prossima.

Martedì scorso, 19 maggio, si è conclusa l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, con la vittoria di Alessandra Mussolini. Neanche il tempo di tirare il fiato che si pensa già alla prossima edizione. Chi saranno ad esempio le opinioniste?

Grande Fratello Vip, si pensa già al futuro: Ilary Blasi confermata?

Come ricorderete per alcune settimane si è addirittura ipotizzato che il Grande Fratello Vip 2026 potessi chiudere i battenti in anticipo, in quanto gli ascolti erano davvero bassi. Poi c’è stata un’improvvisa ripresa tanto che la finale del reality show Mediaset è stata addirittura posticipata. Ilary Blasi è stata senza dubbio la condottiera perfetta per il GF Vip e, con molta probabilità, verrò riconfermata anche per la prossima edizione del reality show.

E le opinioniste?

Grande Fratello Vip, si pensa già al futuro: chi saranno le prossime opinioniste?

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip. Per l’ex politica pare siano già arrivate proposte lavorative, si parla di un adventure game. Si sta già però pensando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip che, visto il successo di quest’ultima, dovrebbe vedere non solo riconfermata Ilary Blasi alla conduzione ma anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Ora è ovviamente ancora presto per conferme, staremo a vedere!