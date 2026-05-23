Mediaset ha ricevuto una maxi multa da 73,2 milioni di euro dal gruppo britannico ITV Global Enterteinment, come stabilito dalla Corte d’Appello di Madrid.

Mediaset, maxi multa: le accuse

Mediaset, come stabilito dalla Corte d’Appello di Madrid, dovrà pagare una maxi multa al gruppo britannico ITV per i profitti ottenuti dalla messa in onda della trasmissione Pasapalabra.

La multa ammonta a 73,2 milioni di euro. La controversia legale tra Mediaset e ITV andava avanti da anni, tanto che nel 2019 Telecinco era stata costretta a interrompere la messa in onda di Pasapalabra.

Questa nuova sentenza obbliga il gruppo ad ottemperare alla sentenza che era stata emessa dalla Corte Suprema nel 2019, con cui il gruppo televisivo era stato condannato a bloccare la messa in onda e risarcire l’emittente inglese per i ricavi ottenuti.

Multa Mediaset: l’esito del contenzioso

A distanza di un anno da quando è stato intimato a Mediaset di interrompere la messa in onda di Pasapalabra, è stata la rete a intentare una causa contro ITV, che ha fatto ricorso chiedendo che venisse riconosciuto che Telecinco aveva violato i contratti causando loro dei danni. Nel 2014 l’istanza di Mediaset è stata respinta dal Tribunale di Madrid ed è stata accolta quella di ITV, affermando che aveva i diritti di esclusiva su Telecinco per la gestione del game show.

Secondo i giudici, Telecinco doveva pagare un risarcimento a ITV per le violazioni contrattuali e le conseguenze economiche. Mediaset ha presentato ricorso, poi impugnato da ITV, ma nelle ultime ore è arrivata la conclusione con una maxi multa per la rete. Secondo quanto riportato da FanPage, Mediaset sarebbe rimasta sorpresa dalla sentenza.