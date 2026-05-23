Comune di Lazise e la norma sulla musica: libertà di espressione e polemiche

Comune di Lazise e la norma sulla musica: libertà di espressione e polemiche

Lazise è al centro della discussione per una norma che limita la riproduzione di brani considerati offensivi: tra voci contrapposte e richieste di modifica, il tema è tornato d'attualità

Nel comune di Lazise, sulle rive del Garda, è tornata in primo piano una norma del regolamento comunale che vieta la diffusione di musiche o testi ritenuti in contrasto con la morale o capaci di turbare l’ordine pubblico. La disposizione, originaria del regolamento del 2013, è al centro di contestazioni perché la sua formulazione viene considerata troppo ampia e suscettibile di interpretazioni arbitrarie.

Da un lato l’amministrazione afferma di voler semplicemente migliorare la programmazione degli eventi evitando sovrapposizioni; dall’altro critici e artisti denunciano un possibile attacco alla libertà di espressione e alla satira. La discussione è sfociata anche in una petizione online e in scontri politici locali che hanno riportato la questione sui media.

Il contenuto della norma e le obiezioni

La clausola contestata vieta la riproduzione di brani che contengano frasi in grado di «offendere la morale», di ledere il «sentimento religioso», di «ledere la Costituzione» o di «turbare l’ordine pubblico e la sicurezza». Per molti critici, la dicitura è vaga e lascia un margine interpretativo troppo ampio a chi deve applicarla, con il rischio di decisioni soggettive.

La vaghezza del testo è al centro della protesta perché incide direttamente sulla libertà degli operatori culturali e sui gusti del pubblico.

Perché la formulazione è considerata problematica

Secondo gli oppositori, la norma non distingue adeguatamente tra linguaggi provocatori e istigazione a reati: la libertà artistica comprende spesso l’uso di toni e immagini forti che servono a provocare riflessione. L’ex assessora alle manifestazioni, Elena Buio, ha sottolineato che la Costituzione garantisce il diritto alla parola e alla satira (articolo 21), avvertendo che regole così generiche possono essere usate per censurare contenuti sgraditi a sensibilità diverse.

La reazione degli artisti e la petizione

La norma ha suscitato una reazione netta da parte di musicisti e gruppi locali. Il cantautore Alberto Fortis ha difeso il valore della libertà espressiva come elemento centrale dell’arte, pur riconoscendo la necessità di buon senso quando alcuni contenuti sui social possono veicolare messaggi pericolosi, come l’istigazione alla violenza sessuale. Il gruppo punk dei Rumatera, rappresentato da Giorgio Gozzo, ha invece bollato l’intervento comunale come una spesa di energie su temi secondari rispetto alle priorità della città.

La petizione e il dibattito pubblico

La mobilitazione online, attraverso una petizione che invoca i principi costituzionali, ha raccolto adesioni tra cittadini e addetti ai lavori; i promotori rimarcano che il diritto alla satira e alla critica è parte integrante della democrazia. Allo stesso tempo alcuni artisti ammettono che le piattaforme digitali hanno amplificato contenuti problematici, rendendo il confine tra provocazione e danno sociale più sottile.

Posizione dell’amministrazione e prospettive

Il sindaco Damiano Bergamini ha ricordato che la norma non è stata praticamente applicata fino ad ora e che, nonostante le critiche, non ritiene necessario cancellarla al momento. L’amministrazione sostiene che l’obiettivo principale è regolare al meglio la calendarizzazione degli eventi e prevenire sovrapposizioni, ma non ha chiarito del tutto come intenda gestire i casi in cui la valutazione della «morale» diventi controversa.

Resta aperta la questione della competenza: alcuni propongono di demandare ai gestori dei locali la scelta della playlist e la responsabilità del buon senso, altri chiedono una riscrittura del regolamento con criteri più precisi e tutele esplicite per la libertà artistica. Intanto, la vicenda di Lazise è diventata un caso simbolico per la discussione sulla convivenza tra ordine pubblico, sensibilità sociale e diritti fondamentali in ambito culturale.

Possibili vie di mediazione

Tra le ipotesi avanzate per superare lo stallo: un tavolo di confronto con artisti, esercenti e rappresentanti civici, la definizione di linee guida pratiche per l’applicazione della norma e l’introduzione di clausole che salvaguardino espressamente la libertà di manifestazione del pensiero. Qualsiasi soluzione dovrà bilanciare la tutela dei diritti con la prevenzione di contenuti effettivamente lesivi e la tutela della pacifica convivenza locale.