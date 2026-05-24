Un grave incidente domestico ha coinvolto una nota attrice americana quando un frigorifero di grandi dimensioni si è improvvisamente staccato dalla parete in cucina, travolgendola e intrappolandola contro l’isola centrale. L’episodio, avvenuto davanti ai suoi figli, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per evitare conseguenze tragiche.

Frigorifero da 270 Kg cade addosso all’amata attrice: il racconto choc sui social

Un frigorifero a doppia porta in acciaio inox, dal peso vicino ai 270 kg, si è improvvisamente staccato dalla parete durante un normale momento in cucina, travolgendo la persona presente e bloccandola contro l’isola centrale, senza possibilità di movimento. La scena si è svolta in casa, sotto gli occhi dei figli di 5 e 7 anni, e la situazione non ha avuto esiti peggiori solo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a liberare la donna e a trasferirla immediatamente in ospedale.

La protagonista dell’incidente è Laura Clery, 39 anni, creator molto seguita negli Stati Uniti con circa 25 milioni di follower tra TikTok, YouTube e Instagram, nota per i suoi sketch comici e i racconti della vita da madre single. È stata proprio lei a raccontare l’accaduto sui social, definendolo “la notte più “spaventosa” della mia vita da mamma single“.

Ha descritto così il momento in cui è rimasta intrappolata: “Tutto il peso mi ha scaraventata all’indietro contro l’isola della cucina, bloccandomi la parte bassa della schiena e i fianchi. Non riuscivo a muovermi. Ho provato a spingerlo via ma non si è mosso di un millimetro. Era come spingere contro un palazzo“. Ha inoltre sottolineato la difficoltà respiratoria e la paura crescente: “Sentivo che mi diventava sempre più difficile respirare, come se il mio corpo stesse lentamente decidendo di spegnersi“.

Frigorifero da 270 Kg cade addosso all’amata attrice: “Ho pensato di morire davanti ai miei figli”

L’evento sarebbe iniziato quando il figlio maggiore ha cercato di arrampicarsi sull’elettrodomestico, provocandone un lieve spostamento. Nel tentativo di rimetterlo in posizione, la donna ha provato a spingerlo indietro, ma il frigorifero le è crollato addosso, schiacciandola. Durante i momenti concitati, anche la figlia minore ha assistito alla scena in lacrime, mentre la madre, rimasta cosciente e con il telefono a portata di mano, è riuscita a contattare i soccorsi e a documentare quanto stava accadendo.

In seguito al salvataggio, Clery ha condiviso immagini dall’ambulanza, con collare cervicale e maschera dell’ossigeno, commentando: “I miei figli erano in casa. Non sapevo davvero se sarei uscita viva da quella situazione. Grazie a Dio avevo il telefono in tasca e sono riuscita a chiamare il 911. Grazie a Dio non è caduto sui miei figli. Ci sono voluti tre vigili del fuoco per sollevarlo. Sto ancora tremando“.

Successivamente ha sollevato dubbi sulla corretta installazione dell’elettrodomestico, annunciando possibili azioni legali contro gli installatori: “Voglio fare causa ai fottuti appaltatori che hanno installato questo frigorifero… mi ha quasi uccisa. E avrebbe potuto assolutamente uccidere mio figlio. Questo non sarebbe mai dovuto accadere. È stata negligenza“.