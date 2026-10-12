“Sono rimasta incinta ma ero vergine”, scoppia il caso da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso debutta su YouTube con “Storie incredibili”, il nuovo format dedicato a vicende di vita fuori dall’ordinario. La prima puntata racconta la storia di Rosa, rimasta incinta a 15 anni in circostanze particolari e protagonista di un percorso segnato da difficoltà familiari, un parto drammatico e gravi problemi di salute.

“Storie incredibili”, Barbara D’Urso riparte da YouTube: la storia di Rosa

Dopo l’esperienza televisiva, Barbara D’Urso sperimenta una nuova strada sul web con “Storie incredibili”, un progetto pubblicato su YouTube che mette al centro le esperienze personali di persone comuni. Ogni episodio si sviluppa attraverso un’intervista di circa mezz’ora, durante la quale la conduttrice accompagna gli ospiti nella ricostruzione di avvenimenti che hanno segnato le loro vite.

La formula punta sulle testimonianze dirette e sulle emozioni, senza affidarsi alla presenza di celebrità.

Ad aprire la serie è la testimonianza di Rosa, originaria di Napoli, protagonista dell’episodio dal titolo “Ero incinta, ma ero vergine”. Il video ha raccolto 483mila visualizzazioni nei primi quattro giorni, portando all’attenzione del pubblico una vicenda cominciata negli anni Sessanta.

«La tua storia è super incredibile, sennò non staresti qua», esordisce la conduttrice, introducendo un racconto che riporta indietro nel tempo, all’adolescenza della sua ospite. Rosa aveva circa 15 anni quando conobbe Mario, il ragazzo che sarebbe poi diventato suo marito. All’inizio, però, il rapporto non partì nel migliore dei modi: dopo aver ricevuto un bacio sulla guancia, la giovane reagì con indignazione. «Come ti permetti? Non voglio vederti più», gli disse, come ricorda durante l’intervista. Anche la madre intervenne, invitando il ragazzo a non frequentarla più.

La situazione cambiò successivamente grazie alla mediazione di un’amica, che contribuì a riavvicinarli. Tra i due nacque così una relazione tenuta inizialmente nascosta, fino a quando il padre di Rosa pretese che Mario si presentasse in famiglia. Ripercorrendo quelle fasi, D’Urso cerca di comprendere come si arrivò alla gravidanza.

“Sono rimasta incinta ma ero vergine”, scoppia il caso da Barbara D’Urso

Per Rosa, il 4 marzo 1964 è una data rimasta impressa nella memoria, tanto da ricordare ancora l’orario esatto: le 11 del mattino. «Abbiamo fatto l’amore in un modo più intenso senza paura, mai completo», racconta, spiegando che nelle settimane successive si accorse di un ritardo del ciclo. All’epoca aveva appena 15 anni e non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. Un primo esame delle urine non diede risultati e la famiglia attribuì i cambiamenti fisici a una cura ricostituente prescritta dal medico. Durante una vacanza al mare, tuttavia, la ragazza ebbe un malore che insospettì il padre. Tornata a casa, venne sottoposta ad altri controlli e il medico individuò la gravidanza, ormai arrivata al settimo mese. La notizia sconvolse i familiari, soprattutto la madre, che faticava ad accettare l’idea che la figlia aspettasse un bambino. «Dottore, mi dica che ha un tumore ma non che è incinta», avrebbe detto al professore che seguiva il caso. Una radiografia consentì infine di confermare la presenza della bambina. Quando il padre venne a conoscenza della situazione, allontanò la figlia con parole che Rosa ricorda ancora: «Lei può tornare, ma non la guarderò. E così fu».

La nascita della piccola fu un’altra prova difficile. Il parto avvenne in casa, durante la notte, e la posizione podalica rese le operazioni particolarmente complicate. «Il mio parto è stato difficile, podalico», ricorda Rosa, descrivendo il momento in cui il medico dovette intervenire per far nascere la bambina, rimasta con la testa bloccata per circa 40 minuti. Dopo la nascita, Rosa e Mario furono costretti a vivere separati per sei anni, in seguito a una decisione condivisa dalle famiglie. Il riavvicinamento con il padre arrivò quando la bambina cominciò a chiamarlo «papà», ammorbidendo il suo atteggiamento. Da quel momento, la coppia poté costruire la propria vita insieme, pur dovendo fare i conti con le conseguenze di un’adolescenza vissuta tra rinunce e sofferenze.

«Ho perso tutta la mia adolescenza però ora ho 3 figli grandi, siamo nonni e bisnonni», racconta la donna. Neppure il matrimonio fu privo di difficoltà: dopo la nascita di tre figli, Rosa arrivò a valutare la separazione e si rivolse a un avvocato. A cambiare il corso degli eventi, secondo la sua testimonianza, fu il confronto con un pastore della Chiesa, che la invitò a non interrompere il rapporto. «Da quel giorno il Signore lo ha fatto, ci siamo amati davvero», afferma, ricordando la riconciliazione con il marito.

Nel corso della sua vita, Rosa ha dovuto affrontare anche gravi malattie. «22 anni fa sono stata operata per un sarcoma di 6 cm, a un filo dal polmone. Dovevo morire in 40 giorni invece il Signore mi ha fatto quel miracolo», racconta, riferendosi anche a un successivo tumore al seno. La puntata si chiude così con una testimonianza che attraversa decenni di vita, tra legami familiari complessi, maternità, malattia e la ricerca di un nuovo equilibrio.