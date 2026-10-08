La morte di Yara Gambirasio e la condanna di Massimo Bossetti tornano al centro della cronaca. A distanza di anni dall’omicidio della 13enne di Brembate, la vicenda giudiziaria continua a suscitare interrogativi e attenzione. Questa sera, a Ore 14 Sera, ci sarà Nicolas Bossetti, il figlio di Massimo, a parlare per la prima volta in televisione, tornando sulla condanna del padre e chiedendo una nuova revisione delle prove che hanno portato all’identificazione di “Ignoto 1”.

Garlasco e Bossetti, i due casi al centro della nuova puntata di Ore 14 Sera

Torna questa sera, 8 ottobre alle 21.20 su Rai 2, Ore 14 Sera, il programma condotto da Salvo Sottile, con una puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca che continuano a sollevare interrogativi. Al centro del programma ci saranno soprattutto le vicende di Alberto Stasi, condannato definitivamente per l’omicidio di Chiara Poggi, e Massimo Bossetti, condannato per la morte di Yara Gambirasio.

Due procedimenti arrivati a una sentenza definitiva, ma che continuano a essere oggetto di discussioni e richieste di nuovi approfondimenti.

Per quanto riguarda il caso Garlasco, la trasmissione tornerà sulle attività svolte dal Ris durante le indagini, concentrandosi su presunti errori e omissioni e sulle ipotesi di possibili depistaggi. Nel corso della puntata verrà mostrato anche un documento esclusivo che, secondo quanto annunciato da Ore 14 Sera, potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sulle modalità con cui furono effettuati gli accertamenti nell’estate del 2007.

L’obiettivo sarà quindi ricostruire alcuni passaggi delle indagini e capire come vennero gestite le prove scientifiche raccolte all’epoca.

Yara Gambirasio, il figlio di Bossetti rompe il silenzio in tv: “Peggio di Garlasco”

Spazio anche al caso Bossetti, per il quale la richiesta della difesa di rivedere le prove alla base della condanna non ha ottenuto, al momento, il via libera della giustizia italiana. A intervenire pubblicamente sarà però, per la prima volta in televisione, Nicolas Bossetti, figlio di Massimo. In un’intervista esclusiva realizzata per Ore 14 Sera, il giovane tornerà sulla vicenda giudiziaria del padre e chiederà che vengano nuovamente esaminate le prove che portarono all’identificazione di “Ignoto 1”.

“Molto peggio di una Garlasco 2. Un caso con così tanti errori giudiziari non è mai successo in Italia, senza mai la possibilità di difendersi“, ha dichiarato il figlio di Bossetti.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo e Stefano Tura, l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, la magistrata Annalisa Imparato, la criminologa Barbara Fabbroni e il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani.

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