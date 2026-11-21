Un episodio improvviso e molto pericoloso ha costretto una concorrente del Gf Vip ad abbandonare urgentemente la casa del Grande Fratello per una corsa in ospedale. Si tratta di Guendalina Tavassi, che a causa di una bruttissima caduta non si è trovata nelle condizioni di poter continuare il gioco ed è stata visitata dai medici per una serie di accertamenti nel corso della serata del 20 novembre.

Ma cosa è successo?

Paura per Guedalina Tavassi: esce dalla casa del Gf Vip e corsa in ospedale

Tutto è successo nel pomeriggio mentre Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi stavano giocando tra di loro ma improvvisamente tutto è cambiato nella casa del Grande Fratello Vip. E Guendalina si è trovata a dover lasciare la casa per “motivi personali”, come comunicato dalla regia del Gf Vip con un comunicato diffuso nelle ore successive.

Il motivo? Una caduta brutta e potenzialmente pericolosa, avvenuta dopo che Guendalina, da un ripiano del muro sul quale era salita si è lanciata tra le braccia di Silvia per essere presa al volo. Purtroppo, a causa del pavimento bagnato, entrambe le concorrenti del Gf vip hanno perso l’equlibrio rovinando a terra; ad avere la peggio è stata la Tavassi che è caduta di schiena battendo violentemente la testa a terra.

“Sono morta, ve lo giuro, la testa” ha urlato mentre i compagni la soccorrevano.

Gf Vip, il racconto choc di Guendalina Tavassi

Immediatamente ci si è resi conto che la situazione era seria, pertanto la regia ha staccato l’inquadratura e la gieffina è stata soccorsa e portata fuori dalla casa. Nel corso della notte, dopo una serie di accertamenti medici in ospedale, è poi rientrata in casa: “Mi è arrivata una botta, non so spiegare cosa ho provato, mi sentivo formicolare tutte le braccia e le mani. Non sentivo più. Non riuscivo a stare in piedi, pensavo di essere morta. Ho pensato devo morire qui in diretta? Pensavo che non avevate capito che stavo morendo”, ha spiegato raccontando l’accaduto anche ad Andreas e Piera, non presenti durante la caduta.