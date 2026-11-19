Lo scontro verbale tra Naike Rivelli e Fiorello esplode sui social, riportando alla luce tensioni legate al mondo della televisione pubblica e alle polemiche recenti.

Il clima televisivo italiano si è fatto incandescente nelle ultime settimane, con Naike Rivelli che ha lanciato una frecciata diretta a Fiorello. La polemica nasce dalle osservazioni del conduttore siciliano riguardo a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Dopo aver definito la giuria dello show come la “famiglia Addams”, Fiorello ha attirato l’attenzione della figlia di Ornella Muti, che non ha esitato a rispondere pubblicamente.

L’accusa di ipocrisia verso Fiorello

Naike Rivelli ha contestato duramente le parole di Fiorello, accusandolo di essere incoerente. Secondo la donna, il conduttore critica aspramente le dinamiche di un altro programma della Rai, dimenticando però i propri comportamenti passati all’interno dello stesso ente pubblico. La risposta della Rivelli è stata veemente: “Ma chi sputa nel piatto dove mangia, a che famiglia appartieni?”.

Ha poi aggiunto sarcasticamente che almeno gli Addams erano personaggi affascinanti, mentre la sua definizione per chi critica senza autoanalisi è “la famiglia dei mostri”.

Al centro della questione c’è la puntata de La Pennicanza di lunedì 16 novembre, dove Rosario (fratello di Fiorello) aveva commentato le immagini dei vecchi varietà della Rai e le recenti tensioni tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso.

Fiorello aveva espresso fastidio per quella che definiva un’ipocrisia di fondo, sostenendo che quando si scelgono determinati personaggi si debbano mettere in conto le polemiche. Una posizione che ha scatenato l’ira della Rivelli.

Il precedente di Sanremo 2024 e gli agricoltori

Per sostenere la sua tesi sull’incoerenza del conduttore, Naike Rivelli ha richiamato un episodio specifico avvenuto durante il Festival di Sanremo di. In quell’occasione, lei e la madre Ornella Muti si erano presentate fuori dal Teatro Ariston per supportare una protesta degli agricoltori provenienti dal Sud Italia. I due conduttori principali dell’evento, Amadeus e Fiorello, secondo la ricostruzione della Rivelli, avrebbero ignorato completamente la richiesta di visibilità avanzata dalla categoria.

La donna ha ricordato come loro avessero portato bancali di arance e un trattore per dare risalto alle istanze del settore agricolo, pilastro dell’economia nazionale. Nonostante la presenza mediatica dell’evento, né Amadeus né Fiorello sarebbero usciti per ascoltare le proteste o ricevere i prodotti offerti. Questo episodio viene usato dalla Rivelli come prova del fatto che Fiorello critichi oggi la “famiglia” di Ballando, pur avendo partecipato attivamente a meccanismi televisivi che hanno silenziato altre voci.

Le reazioni di Milly Carlucci e lo stato di Ballando

Parallelamente allo scontro esterno, Milly Carlucci ha cercato di placare le acque interne al suo programma. Intervistata da La Volta Buona, la conduttrice ha parlato apertamente delle personalità “esplosive” della sua giuria. Riguardo al conflitto tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, la Carlucci ha confermato che lo stilista ha chiesto scusa due volte. Ha ammesso che talvolta le battute possono andare oltre le righe, ma ha sottolineato l’importanza di ricucire il rapporto tra i membri della giuria.

La situazione rimane tesa, con Barbara d’Urso che aveva minacciato di abbandonare lo show. La scelta di arruolare figure carismatiche e spesso controverse come Naike Rivelli per future edizioni, magari quella del 2026, potrebbe essere una strategia per mantenere alta l’audience, considerando l’audacia dimostrata dalla donna nella difesa delle proprie posizioni e nella critica ai vertici della televisione italiana.