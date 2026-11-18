The Traitors Italia 2: Valentina Nappi e Camihawke nelle puntate 4 e 5

The Traitors Italia 2: Valentina Nappi e Camihawke nelle puntate 4 e 5

Nelle puntate 4 e 5 di The Traitors Italia 2, Valentina Nappi e Lorella Cuccarini valutano chi sedurre, mentre Camihawke sorprende tutti salvandosi con lo scudo.

Il reality The Traitors Italia continua a far discutere il pubblico, che commenta sui social le mosse dei concorrenti appena andate in onda. Al centro del dibattito c’è la seduzione dei Tentatori, cioè il tentativo di reclutare un leale per rafforzare la fazione dei Traditori dopo la messa al bando di Awed.

Molti spettatori hanno indicato Camihawke come alleata ideale.

Il mancato accordo tra Valentina Nappi e Lorella Cuccarini

Su Instagram, Valentina Nappi ha chiarito perché il reclutamento non sia avvenuto. Secondo le sue parole, le due non si sono messe d’accordo sul nome da portare dalla propria parte. Nel montaggio della quarta puntata si vede che Lorella Cuccarini avrebbe voluto sedurre Filippo Magnini, ma Valentina Nappi ha bocciato l’idea.

Sul profilo di Camihawke, Valentina Nappi ha espresso un giudizio netto: avrebbe voluto reclutarla per simpatia, ma “ci avrebbe fatto fuori tutti”. Ha poi riconosciuto l’acume dimostrato da Camihawke nel ruolo di Leale: “Senza di lei diversi Leali non avrebbero capito nulla del gioco”.

L’eliminazione di Camihawke e la mossa delle lacrime

Durante la notte, i Traditori hanno eliminato Camihawke, ma la sera stessa Mario Ermito è stato bandito alla round table al posto di Valentina Nappi, salvatasi in extremis grazie all’empatia. Messa alle strette dai Leali, la Traditrice ha usato le lacrime per allontanare i sospetti, dichiarando di essere felice di uscire perché esclusa da ogni gruppo. Camihawke, spostando il proprio voto da lei su Ermito, l’ha salvata.

Rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, Camilla ha spiegato la sua scelta: “Purtroppo quando vedo una ragazza piangere preferisco non accanirmi e mettere da parte la competizione”. Ha aggiunto di essere stata sicura del proprio sospetto, ma di aver preferito un’altra strada.

Le novità delle puntate 4 e 5

Le puntate 4 e 5 sono disponibili su Prime Video da venerdì 13 novembre. Nella missione del matrimonio con la Morte, i concorrenti hanno cercato soldi per il montepremi. Alla seconda round table Valentina Nappi si è lasciata travolgere dall’emozione e il gruppo l’ha eliminata. Lorella Cuccarini è rimasta così l’unica Traditrice ancora in gioco, con un cast praticamente dimezzato.