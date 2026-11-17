Diego Daddi e Barbara Santagati diventeranno marito e moglie. L’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto alla compagna di sposarlo con una proposta romantica, e lei ha accettato. Ora la coppia può cominciare a organizzare le nozze, a pochi mesi dall’ufficializzazione della relazione avvenuta a febbraio 2026.

Il 41enne campano aveva chiuso il matrimonio con Elga Enardu circa due anni fa.

Molti follower non credevano che la separazione fosse definitiva e per mesi si è parlato di una rottura costruita per attirare attenzione. Con l’annuncio della nuova relazione, anche gli scettici hanno dovuto ammettere che il legame precedente si era concluso davvero.

La proposta nel ristorante e le parole sui social

Diego e Barbara hanno mostrato fin da subito una forte sintonia, nonostante le voci che parlavano di una storia nata per visibilità.

Meno di un anno dopo l’inizio della relezione, Diego ha organizzato una serata in un ristorante, si è inginocchiato davanti alla compagna e le ha donato un anello. Barbara, 31 anni, ha risposto di sì e ha condiviso le foto della serata sui propri profili social.

Nel messaggio pubblicato accanto agli scatti, Barbara Santagati ha ricordato le difficoltà attraversate insieme e il legame costruito con Leo, il figlio avuto da una precedente relazione.

Ha scritto che Diego ha scelto non solo lei, ma la famiglia intera, e ha rivolto un pensiero al padre di lei e alla madre di Diego, entrambi scomparsi, immaginandoli vicini alla coppia in quel giorno.

Il percorso personale di Diego Daddi

Diego Daddi ha conosciuto il pubblico grazie a Uomini e Donne, dove era stato scelto dalla tronista Claudia Piumetto, che aveva poi rifiutato. Dopo il matrimonio celebrato nel 2017 con Elga Enardu, la coppia ha attraversato una crisi nel 2023 e il rapporto si è chiuso. Quando ha annunciato la nuova storia, alcuni follower hanno chiesto se avesse tradito l’ex moglie, e lui ha risposto con una frase netta: “IO non ho tradito”.

In passato Daddi ha raccontato di aver vissuto un periodo di depressione accompagnato da alcune dipendenze. Ha spiegato di aver chiesto aiuto e di aver seguito un percorso di psicoterapia, che gli ha permesso di rimettere in ordine la propria vita.

Anche Elga Enardu, ex tronista sarda di 50 anni, ha ritrovato un equilibrio sentimentale. Ha ufficializzato la relazione con Guglielmo Moro, più giovane di lei di sette anni e estraneo al mondo dello spettacolo. Finora non ha commentato la decisione dell’ex marito di sposarsi di nuovo.