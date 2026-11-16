Lorella Cuccarini mette fine alle voci su una rivalità con Heather Parisi e parla del loro passato insieme, tra verità e storie esagerate.

Lorella Cuccarini è tornata a parlare del rapporto con Heather Parisi, per anni al centro di chiacchiere su una presunta rivalità televisiva. Ospite di Verissimo, nella puntata del 15 novembre, la ballerina ha ammesso che tra le due ci sono stati alcuni screzi anni fa, ma ha precisato che molte delle voci circolate non corrispondono al vero.

Secondo lei la questione è ormai chiusa, senza rancori.

La clip, l’abbraccio del 2016 e la versione di Cuccarini

Silvia Toffanin ha mostrato in studio una clip in cui Heather Parisi sosteneva di non avere alcun problema con la collega, definendo la rivalità un’invenzione dei media. Cuccarini ha condiviso questa lettura: “Su questo ha ragione.

Anche io non ho nulla contro di lei”. Ha poi ricordato l’abbraccio televisivo del 2016, a cui dice di essere ancora legata. “Da allora non ci siamo più viste, ma le voglio bene”, ha spiegato, sottolineando che nella storia si mescolano fatti veri e falsi, e che non ci sono mai stati litigi.

Cuccarini ha anche detto di aver sempre ammirato Parisi come ballerina, perché era il suo punto di riferimento da giovanissima. “Comunque assolutamente pace”, ha concluso.

Il 1983 a Copenaghen e l’incontro con Pippo Baudo

Cuccarini ha smentito la versione secondo cui sarebbe stata scoperta grazie a Heather Parisi. Ha raccontato di aver partecipato insieme a lei a una convention a Copenaghen nel 1983, quando era appena diventata maggiorenne. Secondo il suo racconto, Parisi avrebbe fatto il suo nome a Pippo Baudo, che però in quell’occasione non era presente. Due anni dopo, in un’altra convention, Baudo la incontrò per caso mentre lei era una ballerina di fila, e la chiamò. Cuccarini ha ricordato che Baudo non c’è più e non può replicare, ma ha detto di essere sicura che sia andata così.

Il ruolo ad Amici e il lavoro di gruppo

Parlando del suo impegno come insegnante di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Cuccarini ha definito il programma una famiglia. Quando Maria De Filippi le ha chiesto di passare alla categoria ballo lasciando il canto ad Amadeus, ha accettato senza esitazioni. Si descrive come una persona pacifica, a cui piace lavorare in gruppo e che non ha mai cercato protagonismo.