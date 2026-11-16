Il ministro del Commercio Howard Lutnick è sotto pressione per il caso Nvidia, tra chip venduti alla Cina, una società sotto indagine e i rapporti con il fondatore del colosso dei chip.

Il caso Nvidia ha coinvolto il governo americano e il ministro del Commercio Howard Lutnick, che secondo le ricostruzioni avrebbe frenato le restrizioni sull’export di chip verso la Cina. Lo scandalo è esploso dopo le indiscrezioni su una relazione tra il CEO Jensen Huang e Alice Huang, dirigente di Megaspeed, sospettata di essere una spia di Pechino.

Megaspeed e il blocco delle restrizioni

Secondo le ricostruzioni, il Dipartimento del Commercio stava indagando su Megaspeed per presunto contrabbando di chip Nvidia verso la Cina. L’inchiesta si sarebbe fermata dopo un’email inviata dal responsabile legale della società, Tim Teter. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato di essere frustrato, perché nel governo tutti erano favorevoli all’inserimento di Megaspeed nella lista nera da mesi, mentre la decisione finale spetta al Dipartimento del Commercio.

Lutnick avrebbe bloccato per tre volte, a maggio, agosto e novembre, le restrizioni che avrebbero impedito a terzi di rifornire Pechino di chip Nvidia. Durante una riunione alla Casa Bianca, il ministro si sarebbe trovato in minoranza, mentre gli altri membri dell’amministrazione chiedevano nuovi limiti all’export tecnologico.

Le audizioni al Congresso

Il Congresso intende chiarire da quanto l’amministrazione Trump fosse al corrente della vicenda. Jensen Huang è atteso in aula il 3 dicembre, mentre Lutnick dovrà presentarsi il 10 dicembre davanti alla commissione bancaria del Senato per spiegare le sue decisioni.

Il presidente Donald Trump ha finora difeso il suo ministro, ma le voci su una possibile rimozione stanno crescendo. La vicenda coinvolge anche il presidente, che sarebbe stato informato della relazione e avrebbe taciuto, mentre la vendita di chip H200 è stata autorizzata a clienti selezionati in cambio di una parte dei ricavi.