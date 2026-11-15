Il segretario al Commercio Howard Lutnick sta scrivendo le nuove regole sui chip di intelligenza artificiale di Nvidia destinati ai data center del Sud-est asiatico. Alcuni di quei centri hanno come clienti la società Cantor Fitzgerald, che Lutnick ha guidato fino a poco tempo fa e che ora è passata nelle mani dei figli Brandon e Kyle.

In Malaysia, nella penisola meridionale, il data center A201 aprirà il prossimo anno con centinaia di milioni di dollari di server Nvidia tra i più avanzati. Fornirà potenza di calcolo a un colosso tecnologico cinese. L’operazione è legale e redditizia, e aggira le norme statunitensi che vietano la vendita diretta dei chip più avanzati alle aziende cinesi.

Il dibattito interno all’amministrazione Trump

L’amministrazione Trump vieta la vendita dei chip di ultima generazione alla Cina, ma da circa due anni è divisa su quanto restringere le vendite verso i data center asiatici. Da una parte ci sono i falchi cinesi, secondo cui questi centri permettono a Pechino di aggirare il divieto.

Dall’altra ci sono funzionari, tra cui lo stesso Lutnick, che chiedono di non limitare troppo la capacità di aziende come Nvidia di vendere in Asia.

Di recente Lutnick ha sostenuto una versione meno rigida dei controlli in discussione. Il piano prevederebbe una supervisione più stretta del governo americano sulle vendite internazionali, con un possibile taglio dei ricavi di Nvidia. Le sue posizioni hanno attirato critiche da parlamentari e da altri membri dell’amministrazione.

Le accuse sul ritardo nelle restrizioni

Il Dipartimento del Commercio è finito sotto esame per aver consentito l’esportazione di chip Nvidia verso aziende cinesi, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza nazionale espresse da membri del governo e dalle agenzie di intelligence. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha accusato il dipartimento di non aver inserito nella lista delle restrizioni commerciali Megaspeed, società con sede a Singapore con presunti legami con i servizi segreti cinesi. Secondo Bessent, la decisione spetta al Commercio, che gestisce il BIS.

L’ex direttrice per la Cina del National Security Council, Liza Tobin, ha definito il caso un conflitto d’interessi evidente, sostenendo che Lutnick non abbia fatto abbastanza per far rispettare le regole. Il dipartimento ha risposto che il segretario ha rispettato l’accordo etico, comprese le cessioni di interessi in Cantor Fitzgerald, Newmark e BGC.