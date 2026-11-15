Nelle ultime ore, sotto i post social di alcuni esponenti politici italiani sono comparsi decine di commenti uguali, scritti in inglese. Traducendoli, dicono più o meno così: “Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico”. Il testo sembra la risposta di un sistema di intelligenza artificiale a una richiesta che non rispetta le sue linee guida, finita per errore sotto i post di persone reali.

I post colpiti da Salvini, Nardella e Fidanza

Il primo bersaglio è stato il post che il leader della Lega Matteo Salvini ha dedicato alla memoria di Valeria Solesin, morta nel massacro del Bataclan a Parigi il 13. Sotto il messaggio sono comparsi account diversi che ripetevano la stessa frase. Salvini ha puntato il dito contro profili falsi che attaccavano il suo partito e glorificavano il Pd, chiedendo alle forze dell’ordine di risalire a chi c’è dietro e aggiungendo, con ironia, di sperare che nessuno tirasse in ballo gli hacker russi.

Messaggi simili, anche se meno frequenti, sono apparsi sotto il ricordo di Giulia Cecchettin, a tre anni dalla morte, pubblicato da Dario Nardella su Facebook. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza ha denunciato lo stesso fenomeno sui propri post, sostenendo che i commenti fossero bot incaricati di convincerlo a votare in un certo modo al Parlamento europeo.

Anche colleghi del Pd della Commissione Agricoltura sarebbero stati presi di mira, mentre le campagne via mail e sui social non sono una novità per gli eurodeputati.

Le accuse incrociate dei partiti

La Lega ha parlato in una nota di un fatto “inquietante”, chiedendo di sapere chi gestisce questi account e con quali obiettivi. Il senatore Claudio Borghi ha replicato che, invece degli hacker russi, ci sarebbero italiani dietro i bot, addestrati ad attaccare la Lega. Borghi ha inoltre richiamato notizie precedenti su squadre informatiche che, a suo dire, sarebbero state formate da Pd, M5S e persino dalla Ue.

Anche Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce dei Verdi, dice di essere stato bersaglio di commenti minacciosi. Bonelli chiede alla magistratura un’indagine sulle reti di account automatizzati che usano l’intelligenza artificiale per influenzare il dibattito politico, domandandosi chi finanzi questi bot e perché si muovano proprio alla vigilia delle elezioni. Elisabetta Piccolotti chiede al governo norme sulla par condicio digitale: obbligo per le piattaforme di eliminare o neutralizzare i bot, etichettatura dei contenuti creati con l’IA, stop alle operazioni dall’estero e attuazione del regolamento europeo sulla pubblicità politica, con un’agenzia incaricata dei controlli.

Che cosa potrebbe essere successo

Secondo l’esperto di cybersecurity Alessandro Orlowski, interpellato dall’Adnkronos, il collegamento con il blackout di Microsoft appare debole. Più probabilmente alcune interfacce di programmazione collegate ai sistemi di IA hanno smesso di funzionare come prima, forse per l’aggiornamento di un servizio che rendeva più permissive le vecchie versioni. Non è ancora chiaro se tutti gli account che hanno ripetuto il messaggio facciano parte della stessa rete.