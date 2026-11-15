Messaggi generati dall’intelligenza artificiale e comparsi in modo massiccio sui profili social di diversi politici italiani hanno acceso un nuovo scontro sul possibile utilizzo dei bot per condizionare il dibattito pubblico. Tra le pagine interessate ci sono quelle del leader della Lega Matteo Salvini e degli eurodeputati Carlo Fidanza, di Fratelli d’Italia, e Dario Nardella, del Partito democratico.

Le risposte pubblicate riportavano il rifiuto dell’IA di produrre contenuti offensivi contro un partito o messaggi destinati a convincere specifici rappresentanti politici a sostenere una proposta legislativa.

La vicenda ha provocato reazioni trasversali, con esponenti di diversi schieramenti che chiedono di fare chiarezza sull’origine degli account e sulle eventuali regie dietro la loro attività.

Al centro della polemica c’è il timore che strumenti automatizzati e contenuti generati dall’intelligenza artificiale possano essere utilizzati per alterare il confronto politico, soprattutto in vista delle prossime elezioni.

Salvini e Borghi chiedono di individuare i responsabili

Tra i primi a intervenire è stato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha chiesto alle forze dell’ordine di individuare chi si nasconda dietro i profili coinvolti.

“Profili falsi arrivavano sui profili della Lega ad insultare e sulle pagine del Pd a glorificare. Vediamo chi c’è dietro. Voglio che siano le forze dell’ordine a capire“, ha dichiarato.

Salvini ha poi aggiunto una battuta polemica: “Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi…“. Un riferimento alle ipotesi di interferenze straniere che, secondo il vicepremier, non dovrebbero essere chiamate in causa senza prima aver chiarito l’origine del fenomeno.

Ancora più duro il commento del senatore leghista Claudio Borghi, secondo il quale il malfunzionamento avrebbe permesso di portare alla luce un’attività organizzata di account automatizzati. “È bastato un malfunzionamento per scoprire che, invece degli hacker russi, ci sono italianissimi personaggi ad inquinare il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare, guarda caso, la Lega e Matteo Salvini“, ha affermato.

Borghi ha inoltre sostenuto che sarebbero già emerse in passato notizie relative a squadre informatiche addestrate da Pd, Movimento 5 Stelle e persino dall’Unione europea per coordinare attacchi contro gli avversari politici. Si tratta di affermazioni del senatore, che dovranno eventualmente essere verificate attraverso accertamenti.

Bonelli: “I miei profili sono costantemente assaliti”

La richiesta di un’indagine non arriva soltanto dalla Lega. Anche Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha chiesto di approfondire quanto accaduto, raccontando di essere da tempo bersaglio di commenti aggressivi sui propri canali social.

“I miei profili sono costantemente assaliti da commenti minacciosi e insultanti“, ha dichiarato. Per Bonelli è necessario che la magistratura indaghi sulle reti di account automatizzati che utilizzerebbero l’intelligenza artificiale per influenzare la discussione politica.

Secondo l’esponente dei Verdi, in questo caso i bot avrebbero pubblicato per errore proprio le risposte con cui l’IA si rifiutava di elaborare messaggi di propaganda o insulti contro un partito. Da qui una serie di interrogativi sui possibili responsabili e sulle risorse economiche utilizzate per sostenere queste attività: “Chi sono i mandanti? Chi utilizza questi bot in maniera così massiccia e con quali soldi? E perché proprio alla vigilia delle elezioni?“.

Per Bonelli non si tratta soltanto di una questione legata alla comunicazione online, ma di un problema che riguarda direttamente la qualità del confronto democratico.

Piccolotti chiede regole per una par condicio digitale

Sulla necessità di intervenire è intervenuta anche Elisabetta Piccolotti, che ha chiesto nuove misure per impedire che le prossime campagne elettorali siano condizionate da account automatizzati e contenuti ingannevoli.

“Non accettiamo che anche la prossima campagna elettorale si svolga in un mare di immondizia“, ha dichiarato, invocando norme capaci di garantire una vera e propria par condicio digitale.

Tra le proposte indicate ci sono l’obbligo per le piattaforme di cancellare o rendere inefficaci i bot, la necessità di identificare chiaramente i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale e il contrasto alle operazioni coordinate dall’estero.

Piccolotti ha inoltre chiesto di dare piena attuazione al regolamento europeo sulla pubblicità politica, individuando l’organismo incaricato di effettuare i controlli e applicare eventuali sanzioni. L’obiettivo, secondo l’esponente di Avs, è garantire maggiore trasparenza e impedire che le tecnologie automatizzate diventino uno strumento per alterare il confronto tra le forze politiche.