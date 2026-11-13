Allarmi bomba, circolare urgente del Viminale: i parametri per evacuare

Dopo gli allarmi in migliaia di scuole, il Viminale chiarisce quando una minaccia può essere considerata inattendibile e quando scatta l'evacuazione. Intanto la Polizia Postale indaga sui mittenti delle email.

Dopo i ripetuti allarmi bomba che hanno coinvolto migliaia di scuole italiane, il Viminale introduce nuove indicazioni per distinguere le minacce reali dalle segnalazioni seriali e infondate. La circolare firmata da Matteo Piantedosi chiarisce quando intervenire, in quali casi evacuare gli edifici e come gestire le emergenze senza bloccare inutilmente le attività scolastiche.

Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili delle email.

Indagini sugli allarmi bomba, la Polizia Postale cerca i mittenti delle email

Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori dei messaggi che hanno raggiunto migliaia di scuole. La Procura di Roma, attraverso i magistrati dell’antiterrorismo, sta lavorando su due fronti: identificare i mittenti delle email e collaborare con le forze di polizia europee per condividere informazioni utili alle indagini.

Gli accertamenti tecnici sono stati affidati anche agli specialisti della Polizia Postale, impegnati a ricostruire il percorso delle comunicazioni attraverso la rete di server utilizzata per raggiungere gli istituti scolastici. Al momento si procede contro ignoti per le ipotesi di minacce e procurato allarme.

Dopo gli episodi dell’11 novembre, anche il giorno successivo oltre 3mila scuole avrebbero ricevuto un’email dal contenuto sostanzialmente identico, firmata con il nome di Mikhail Andropov.

Il 12 novembre sono stati evacuati soltanto 77 plessi, 36 dei quali hanno ripreso le lezioni poco dopo, mentre negli altri istituti gli studenti sono rimasti regolarmente in classe.

Un altro aspetto richiamato dalla circolare riguarda la comunicazione pubblica: «la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione». Il documento precisa infine che queste segnalazioni non costituiscono attacchi informatici, la cui gestione resta affidata alle autorità competenti, tra cui la Polizia Postale e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Allarmi bomba, circolare urgente del Viminale: i parametri per evacuare

Il Viminale interviene dopo la raffica di allarmi bomba che negli ultimi giorni ha interessato migliaia di istituti scolastici italiani. Con una circolare inviata a prefetti e questori, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fornito nuove indicazioni per distinguere le minacce concrete dai messaggi inviati in maniera massiva, evitando che segnalazioni prive di riscontri interrompano le normali attività scolastiche.

Nel documento viene specificato che «È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere seriale, costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la stessa provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari». La valutazione cambia, però, in presenza di ulteriori elementi di rischio, come il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate attraverso la videosorveglianza, precedenti episodi o segnalazioni riconducibili a uno specifico obiettivo. In questi casi, il questore potrà disporre verifiche e adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza, cercando di non interrompere i servizi quando non sia indispensabile.

L’evacuazione non sarà quindi automatica, ma dovrà essere valutata in base alle circostanze: «Solo dove ritenuto necessario, il questore proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura». Il coordinamento delle informazioni sarà affidato al Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso il Centro Situazioni, operativo 24 ore su 24.