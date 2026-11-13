Marra (Diabete Italia): "Screening con celiachia utile a ridurre chetoacidosi nei bambini"

(Adnkronos) - "Sulla Legge 130 del 2023, promossa dall'onorevole Mulè e per la quale è stato appena emanato il decreto attuativo, nel corso dei numerosi incontri in Conferenza Stato-Regioni, c'è stata molta sensibilità a riguardo da parte di tutte le componenti sociali. Molte regioni si sono gi...

(Adnkronos) – “Sulla Legge 130 del 2023, promossa dall’onorevole Mulè e per la quale è stato appena emanato il decreto attuativo, nel corso dei numerosi incontri in Conferenza Stato-Regioni, c’è stata molta sensibilità a riguardo da parte di tutte le componenti sociali. Molte regioni si sono già attivate spontaneamente per cercare di avviare questo programma di screening.

Ciò che resta da fare è darne piena attuazione su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle difficoltà che i diversi sistemi sanitari regionali possono comportare, poiché ogni Regione aderirà seguendo i propri parametri organizzativi”. Lo afferma Fabiano Marra, presidente Diabete Italia, partecipando all’incontro promosso alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre.

“L’aspetto fondamentale, ed è ciò che cercheremo di fare, sarà svolgere un monitoraggio su tutto il territorio per cercare di uniformare le procedure che verranno adottate – spiega – Lo screening è cruciale, soprattutto, per evitare che i minori arrivino all’esordio con una condizione grave come la chetoacidosi diabetica.

Nelle 4 Regioni in cui è stata svolta l’attività propedeutica di screening, gli esordi in chetoacidosi si sono ridotti notevolmente. Il primo risultato che speriamo di ottenere è proprio questo: abbassare in modo significativo, sarebbe molto bello arrivare a zero, il numero di esordi in chetoacidosi”.

“Insieme a questo primo importante obiettivo, c’è anche quello di ritardare l’esordio del diabete attraverso farmaci innovativi, che consentiranno di procrastinare la malattia anche di qualche anno – sottolinea Marra – Questo aspetto è fondamentale, perché l’esordio è tanto più grave quanto più il bambino è piccolo: in un organismo molto piccolo, l’esordio in chetoacidosi comporta conseguenze molto severe.

Riuscire a intercettare precocemente la positività agli autoanticorpi per il diabete permetterà di fare in modo che questi bambini crescano e acquisiscano quella consapevolezza necessaria per interagire con i genitori, evitando che il carico assistenziale ricada esclusivamente su di loro”, conclude.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)