Italia, infortunio per Frattesi: lascia il ritiro della Nazionale

(Adnkronos) - Infortunio per Davide Frattesi. Oggi, venerdì 13 novembre, il centrocampista della Lazio ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare accusato dopo la partita tra Italia e Francia, terminata con la vittoria degli azzurri per 3-1 anche grazie alla rete p...

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Infortunio per Davide Frattesi. Oggi, venerdì 13 novembre, il centrocampista della Lazio ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare accusato dopo la partita tra Italia e Francia, terminata con la vittoria degli azzurri per 3-1 anche grazie alla rete proprio di Frattesi.

A comunicarlo è stata la Figc in un comunicato ufficiale: “Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza”.

Frattesi tornerà quindi a Formello e sarà valutato dallo staff medico di Gattuso, che spera di poterlo recuperare per la sfida contro il Lecce, in programma alla ripresa del campionato, sabato 21 novembre.

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