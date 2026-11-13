Il 11 novembre, nella città turca di Antalya, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha tenuto un discorso al centro della Cop31 che ha acceso i riflettori sulla dipendenza globale da combustibili fossili. In un contesto in cui le negoziazioni climatiche sono spesso ostacolate da interessi economici, Guterres ha dichiarato che “i combustibili fossili sono la causa della crisi climatica” e che non esiste una via credibile verso un clima sicuro senza abbandonarli.

Il messaggio di Guterres alla Cop31 di Antalya

Durante il suo intervento, il leader dell’Onu ha rafforzato la sua posizione definendo petrolio, gas e carbone “come i dinosauri” destinati a scomparire. Ha sottolineato che la continuità del modello basato su queste fonti espone i Paesi a “shock dei prezzi, turbolenze geopolitiche e instabilità”. Guterres ha insistito affinché la transizione verso un’economia a basse emissioni sia “accelerata, giusta, ordinata ed equa”, evidenziando l’urgenza di espandere le reti di energia pulita, i sistemi di stoccaggio e l’efficienza energetica.

Le accuse alla lobby dei combustibili fossili

Il segretario ha puntato il dito contro la lobby del petrolio, accusandola di “distorsione della scienza, ritardi nelle decisioni e rimandi nell’azione”. Ha ricordato che, nel solo ultimo trimestre, le nove più grandi compagnie petrolifere hanno incassato 95 miliardi di dollari di profitti.

Secondo Guterres, è giunto il momento di tassare questi guadagni per finanziare i Paesi più vulnerabili e per sostenere la rapidissima espansione delle tecnologie a basse emissioni.

Richieste concrete: tasse sui profitti e accelerazione della transizione

Guterres ha proposto che i governi utilizzino le risorse derivanti da una nuova imposizione sui profitti delle grandi compagnie per aiutare le nazioni più colpite dai cambiamenti climatici. Ha inoltre specificato che la crescita dell’energia pulita deve tradursi in una riduzione tangibile della produzione, dell’utilizzo e delle emissioni legate ai combustibili fossili. L’obiettivo, ha affermato, è far sì che l’economia globale non dipenda più dal petrolio, dal gas o dal carbone, ma da un mix di fonti rinnovabili e tecnologie avanzate.

Reazioni internazionali e assenze di capi di Stato

Il discorso ha avuto riscontri contrastanti. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato la distruzione ambientale nella Striscia di Gaza, definendola un “ecocidio”. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula ha criticato il predominio di discussioni su armi e dazi a scapito del clima. Al contempo, sono state notate importanti assenze: Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Giorgia Meloni non hanno partecipato alla conferenza, segnalando una divisione geopolitica che complica ulteriormente gli sforzi globali per una decarbonizzazione rapida.