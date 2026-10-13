Ciclone Rachel: onde da record e alluvioni in California e Nevada

Ciclone Rachel: onde da record e alluvioni in California e Nevada

Onde altissime, strade sommerse e una passerella centenaria distrutta: il ciclone Rachel sconvolge costa californiana e desertico Las Vegas.

Il ciclone Rachel ha lasciato il suo segno nel Sud-Ovest americano trasformando la tranquillità costiera in un vero e proprio scenario da film di catastrofe. Dopo aver percorso l’Oceano Pacifico, il sistema si è evoluto in ciclone post-tropicale e ha generato onde mai viste sulla penisola di Long Beach, in California meridionale.

Allo stesso tempo, la massa d’aria umida ha proseguito il suo viaggio verso l’entroterra del Nevada, dove le piogge intense hanno trasformato le strade di Las Vegas in torrenti impetuosi. A complicare il quadro, i resti dell’uragano Isaias hanno approfondito il quadro di emergenza con piogge torrenziali in altre parti del paese.

Onde altissime e distruzione della passerella centenaria a Long Beach

Le onde altissime sollevate da Rachel hanno sbattuto con violenza la storica passerella in legno eretta più di un secolo fa per consentire ai pescatori di accedere alle acque di Long Beach. Il fragore dei denti di sabbia è stata la colonna sonora di una struttura che si è completamente crollata, costringendo i residenti a evacuare le abitazioni più vicine.

Le autorità locali, temendo un nuovo impatto, hanno schierato decine di sacchi di sabbia del peso di circa 1.360 chilogrammi ciascuno lungo la costa, nella speranza di mitigare ulteriori danni.

Misure di contenimento e risposta comunale

Il Comune di Long Beach ha attivato un piano d’emergenza, posizionando i sacchi di sabbia in maniera strategica per creare una barriera temporanea contro la mareggiata. Gli operai, equipaggiati con mezzi di sollevamento hanno impiegato diverse ore per sistemare il materiale, garantendo una protezione minima per le case a pochi metri dalla riva. Nel frattempo, le autorità hanno avviato una campagna di comunicazione per avvisare i cittadini del rischio di ulteriori onde di tempesta.

Las Vegas: strade trasformate in fiumi impetuosi

Della parte orientale del percorso, Rachel si è dissolta sopra Las Vegas, ma non prima di liberare una quantità di precipitazioni considerevole: circa 2,5 centimetri di pioggia sono caduti in poche ore, inondando quadri urbani normalmente aridi. Le arterie principali hanno assunto l’aspetto di piccoli fiumi, con l’acqua che ha raggiunto i ginocchi dei passanti, creando una scena quasi surreale nella città del gioco d’azzardo.

Le autorità di emergenza del Nevada hanno aperto centinaia di sbarramenti temporanei e hanno ordinato l’evacuazione di aree a rischio alluvione. I soccorsi hanno impiegato barche pneumatiche per trasportare persone bloccate in abitazioni basse, mentre i vigili del fuoco hanno lottato contro le correnti per mantenere libere le principali vie di transito.

Effetti a catena: Isaias e le piogge torrenziali in Appalachia e Florida

Contemporaneamente al passaggio di Rachel, i residui dell’uragano Isaias hanno continuato a muoversi verso il nord-est degli Stati Uniti. Nelle Appalachia centrali e nella regione del Medio Atlantico si sono registrate piogge intense, con un rischio elevato di alluvioni che ha costretto le autorità a predisporre squadre di soccorso in acqua.

In Florida, Isaias si è presentato come un uragano di categoria 2, generando venti di intensità uraganica che hanno devastato edifici e provocato l’interruzione di corrente per centinaia di migliaia di persone. Alcuni fiumi della Carolina del Nord hanno superato i livelli di piena, richiedendo interventi di soccorso in zona. Complessivamente, la combinazione di Rachel e Isaias ha prodotto una rete di emergenze che ha messo a dura prova le risorse dei governi locali e statali.

Gli esperti meteorologici sottolineano che la convergenza di due sistemi tropicali di tale intensità è un fenomeno raro, ma che l’aumento delle temperature globali sta rendendo più frequenti eventi atmosferici estremi. Le autorità stanno valutando piani di resilienza a lungo termine per fronteggiare ondate di tempesta più potenti e piogge torrenziali distribuite su ampie aree geografiche.