Durante La promessa 2026, la maratona live organizzata da Aisla, Associazione italiana Sla, la conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo ha preso la parola per chiedere attenzione verso la sclerosi laterale amiotrofica. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere sostegno per la ricerca su una malattia che, nelle sue forme più gravi, lascia poco spazio alle previsioni.

Le parole di Nunzia De Girolamo

Secondo la conduttrice, senza ricerca non si avrebbero le risorse e le conoscenze necessarie per salvare vite o migliorare la quotidianità di chi è malato. Ha osservato che nella Sla il destino dei pazienti è spesso segnato, e per questo ritiene che sia arrivato il momento di smettere di considerare la guarigione un’ipotesi incerta e di trattarla come una promessa destinata a realizzarsi.

Ha poi richiamato istituzioni e mondo della comunicazione, affermando che bisogna fare ricerca senza distogliere lo sguardo.

Terapie mirate all’Rna e il contributo di Mario Sabatelli

Mario Sabatelli, presidente della Commissione medico-scientifica di Aisla, è intervenuto alla stessa maratona. Nella Sla, come in altre malattie neurodegenerative, le proteine non vengono prodotte correttamente a partire dalle informazioni contenute nell’Rna.

Oggi esistono terapie capaci di agire proprio sull’Rna, modificando la produzione delle proteine anomale. I risultati ottenuti con il tofersen nei pazienti con mutazione del gene Sod1 e le prospettive aperte per la mutazione Fus sono, secondo Sabatelli, di grande interesse.

Il progetto sul gene Tardbp

È in corso una ricerca dedicata al gene Tardbp, mutazione particolarmente diffusa in Italia e in Francia. Su questo gene si può intervenire con gli Aso, oligonucleotidi antisenso che agiscono sull’Rna e che si distinguono perché possono essere personalizzati per singoli pazienti o piccoli gruppi. Prima di arrivare alle sperimentazioni cliniche, il progetto sta raccogliendo e coinvolgendo le persone con questa mutazione, così da individuare chi potrà partecipare a una sperimentazione o accedere a una terapia.