Tensione al Senato tra Marco Croatti e Marcello Gemmato: i due arrivano faccia a faccia, intervengono i commessi e la seduta viene sospesa.

Momenti di forte tensione questa mattina, 18 novembre, a Palazzo Madama, dove un acceso confronto tra il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia, è arrivato a un passo dallo scontro fisico. I due si sono avvicinati fino a trovarsi faccia a faccia, mentre parlamentari e commessi intervenivano per separarli.

La discussione è scoppiata durante le dichiarazioni di voto su un disegno di legge dedicato alla tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative. La situazione è diventata rapidamente difficile da gestire, tanto da costringere la presidenza a sospendere la seduta. Ai giornalisti presenti in tribuna è stato chiesto di uscire, mentre le urla dei protagonisti continuavano a sentirsi anche oltre la porta chiusa.

Le interruzioni di Gemmato fanno esplodere la tensione

All’origine della lite ci sarebbero state le ripetute interruzioni del sottosegretario Marcello Gemmato durante l’intervento del senatore pentastellato Orfeo Mazzella. Quest’ultimo stava criticando le scelte del governo in materia di sanità quando Gemmato sarebbe intervenuto più volte, interrompendo il suo discorso.

La situazione ha provocato la reazione di Marco Croatti, che dai banchi del Movimento 5 Stelle ha iniziato a rivolgersi al sottosegretario con toni sempre più accesi. Tra le frasi pronunciate dal senatore: “Devi stare zitto, sei un ospite“.

Gemmato avrebbe quindi invitato Croatti ad avvicinarsi. A quel punto il confronto si è spostato dai banchi verso una posizione ravvicinata, con i due esponenti politici che hanno continuato a discutere a voce alta.

Le parole pronunciate durante lo scontro restituiscono il clima che si era creato in Aula. “Stai zitto tu, sei ospite“, avrebbe gridato Croatti. “Mi stai minacciando?“, sarebbe stata la replica di Gemmato. Nel giro di pochi istanti, i due si sono ritrovati uno di fronte all’altro, arrivando quasi a toccarsi con la fronte.

Intervengono parlamentari e commessi: la seduta viene sospesa

La situazione ha richiesto l’intervento di altri parlamentari e dei commessi di Palazzo Madama, che si sono messi in mezzo per evitare che il confronto degenerasse. La presidenza ha quindi deciso di sospendere la seduta, mentre ai giornalisti è stato chiesto di lasciare la tribuna.

La pausa è arrivata in un momento delicato dei lavori parlamentari e ha provocato anche uno slittamento del successivo appuntamento in calendario. L’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla guerra ibrida è infatti iniziata con oltre mezz’ora di ritardo.

Nel frattempo, il disegno di legge che aveva dato origine alla discussione è stato poi approvato con 76 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni. Il provvedimento contiene disposizioni per la tutela delle persone che convivono con patologie oculari cronico-degenerative.

Al rientro in Aula è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa a commentare quanto accaduto, cercando di riportare un clima più disteso. Con un sorriso sarcastico, si è rivolto ai presenti spiegando: “Abbiamo dovuto sospendere la seduta per calmare qualche bollente spirito…“.

Una battuta che ha chiuso, almeno sul momento, una mattinata particolarmente agitata a Palazzo Madama, segnata da uno scontro politico che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa.