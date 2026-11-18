Terremoto interno alla Lega, dove Massimiliano Romeo è stato sfiduciato e sostituito alla guida del gruppo al Senato. Al suo posto è stato eletto Marco Dreosto, con una decisione che riaccende i riflettori sulle divisioni nel partito e sui contrasti emersi negli ultimi mesi attorno alla leadership di Matteo Salvini.

Le tensioni interne alla Lega e la sfida a Salvini: Garavaglia raccoglie il 24% al congresso straordinario

La sostituzione di Romeo si inserisce in un clima di malcontento che attraversa la Lega da diversi mesi. Le tensioni erano diventate particolarmente evidenti la scorsa estate, quando alcuni esponenti dell’area nordista, tra cui lo stesso Romeo e il presidente della Lombardia Attilio Fontana, avevano avanzato la richiesta di trasformare il partito in una forza federale, con un’organizzazione distinta tra Nord, Centro e Sud e una leadership più condivisa.

Le rivendicazioni avevano spinto il segretario Matteo Salvini a convocare a sorpresa un congresso straordinario, tenutosi il 25 ottobre. In quell’occasione il senatore Massimo Garavaglia aveva deciso di candidarsi alla segreteria in contrapposizione a Salvini, raccogliendo il 24% delle preferenze espresse con voto segreto.

Cambio ai vertici della Lega al Senato: Romeo sfiduciato, arriva Marco Dreosto

Cambio ai vertici del gruppo della Lega al Senato. Massimiliano Romeo è stato sfiduciato e ha lasciato l’incarico di capogruppo, dopo che 22 senatori su 27 hanno votato a favore della sua sostituzione. Al suo posto è stato scelto Marco Dreosto, attuale segretario regionale del Carroccio in Friuli Venezia Giulia. La decisione arriva al termine di un confronto interno segnato da tensioni e divergenze sulla linea politica del partito. Romeo, all’uscita dall’assemblea, ha dichiarato di prendere atto della scelta dei colleghi, rivendicando il lavoro svolto: «Quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Lega, portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori». Sulle ragioni della sfiducia, ha aggiunto: «Abbiamo discusso, ci siamo confrontati ed è finita così».

Intanto, il nuovo capogruppo Dreosto ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta, definendola «un riconoscimento importante» e assicurando che il gruppo è pronto a ripartire. Tra le prime questioni da affrontare c’è la legge di bilancio, sulla quale sono già stati presentati gli emendamenti: «Dobbiamo dare risposte ai cittadini», ha sottolineato. Quanto alle fratture interne, Dreosto ha escluso ulteriori contrapposizioni, affermando: «Assolutamente, adesso ci dedichiamo al lavoro».