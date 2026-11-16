Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto all’evento Treviso d’autore, organizzato da Vis Factor e curato da Valentina Fontana e Francesca Carollo. Al centro del suo discorso ci sono stati la minaccia degli attacchi informatici, la crisi nello Stretto di Hormuz e alcune questioni di politica interna e internazionale.

Attacchi informatici e paura da evitare

Secondo Tajani, le mail di spam, gli attacchi cibernetici e le intrusioni degli hacker non colpiscono direttamente le persone, ma mirano a creare panico e caos. Per questo, ha spiegato, occorre reagire con fermezza, intelligenza e prevenzione. Il governo ha stabilito che nessun edificio debba essere evacuato quando un messaggio viene inviato a migliaia di indirizzi.

Il ministro ha poi sottolineato la necessità di proteggere meglio i sistemi informatici e di individuare gli hacker. Tajani ha dichiarato che l’esecutivo sta investendo in sicurezza cibernetica e continuerà a sostenere la ricerca, perché la guerra cibernetica evolve continuamente. Ha anche invitato a usare con più attenzione gli strumenti informatici, senza però cambiare il proprio stile di vita.

Hormuz, Iran e la mediazione internazionale

Sulla crisi con l’Iran, Tajani ha affermato che tutti vogliono un accordo rapido per riaprire lo Stretto di Hormuz. Le recenti parole di Trump, a suo giudizio, non vanno in questa direzione, poiché puntano ancora a esercitare pressioni economiche su Teheran. Il ministro ha citato la mediazione dell’Oman e il lavoro del Qatar, oltre a un tentativo promosso dal gruppo 4+4, che riunisce Italia, Francia, Germania e Regno Unito sul versante europeo, e Turchia, Arabia Saudita, Pakistan ed Egitto sull’altro.

Tajani ha ricordato che dallo Stretto di Bab el-Mandeb, colpito dagli attacchi degli Houthi dello Yemen, passa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano e il 60% dei beni diretti verso Oriente. Ha citato la missione navale Aspides e ha ammesso che la trattativa non è semplice: “Non è facile, incrociamo le dita”.

Presidenza della Repubblica e Ucraina

Interpellato sulla possibilità di un capo dello Stato donna, Tajani ha risposto che le opzioni sono numerose e che il tema si porrà quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella. Si è detto favorevole, purché si scelga una donna in grado di ricoprire l’incarico. Ha ricordato la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, indicata dal suo partito, e ha auspicato un presidente capace di garantire l’unità nazionale.

Infine, sulla questione ucraina, Tajani ha sostenuto che spetta solo agli ucraini decidere eventuali cessioni territoriali, e che soltanto Volodymyr Zelensky può valutarle insieme al proprio Paese. Il ministro ha commentato così le parole del presidente ucraino sulla proposta americana riguardante il Donbass in cambio dell’adesione alla Nato.