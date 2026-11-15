Gli elettori di Cape Verde sono chiamati alle urne per scegliere il presidente tra sei candidati. Lo scontro principale è tra il capo dello Stato uscente José Maria Neves, che punta a un secondo mandato, e Joana Rosa, prima donna a candidarsi alla presidenza dall’indipendenza del Paese nel 1975. Il tema centrale della campagna è la fuga dei giovani verso l’estero, causata dalla scarsità di lavoro.

Il voto si svolge domenica, dalle 8 alle 18 (dalle 09:00 alle 19:00 GMT). Gli aventi diritto superano le 300.000 persone. Nell’arcipelago vivono circa 500.000 persone, mentre la diaspora è più numerosa della popolazione residente. Gran parte dei cittadini emigrati si trova in Portogallo, ex potenza coloniale, e negli Stati Uniti.

Neves, il candidato dell’esperienza di governo

Neves appartiene al PAICV, il partito più antico del Paese, che alle elezioni legislative di maggio ha ottenuto 37 seggi su 72. Il risultato ha permesso a Neves di nominare Francisco Carvalho, fino a quel momento sindaco di Praia, come primo ministro. Il presidente, 66 anni, è stato premier per 15 anni e ha assunto la presidenza nel 2021.

Se rieletto, ha promesso di organizzare un vertice giovanile dedicato all’emigrazione.

Rosa e il Movimento per la Democrazia

Joana Rosa, ex ministra della Giustizia, guida il Movimento per la Democrazia, formazione che ha governato per 10 anni prima del voto di maggio. Rosa chiede un esecutivo capace di permettere ai giovani di costruire il proprio futuro in patria. Secondo la professoressa Roselma Evora, docente di scienze politiche e studi di genere all’Università di Cabo Verde, molti elettori si sentono lontani dalla classe politica, che non comprenderebbe le difficoltà quotidiane.

Il sistema è semipresidenziale e il presidente dispone del potere di veto e di una funzione di mediazione. Sono quasi 77.000 i cittadini della diaspora registrati per votare presso le ambasciate. I risultati sono attesi entro due o tre giorni. Se nessun candidato supererà il 50 per cento dei voti, i due più votati si affronteranno al ballottaggio il 29 novembre.