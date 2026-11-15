Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 14 novembre, quando un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina comunale in via Carducci, nel centro di Misano, vicino all’oratorio. L’edificio ospita una decina di alloggi sociali destinati agli anziani e, dopo l’allarme, è stato evacuato completamente per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Una donna di circa settant’anni è stata accompagnata all’ospedale di Zingonia per alcuni accertamenti, mentre gli altri residenti sono stati temporaneamente accolti nei locali dell’oratorio. Sono ancora in corso le verifiche per stabilire le condizioni degli appartamenti e valutare eventuali ulteriori conseguenze del rogo.

L’incendio al piano terra e l’evacuazione degli anziani

Le fiamme sono divampate poco prima delle 17 in un’abitazione situata al piano terra della palazzina comunale. L’edificio, composto da circa dieci alloggi popolari riservati alle persone anziane, è stato evacuato per precauzione dopo la segnalazione dell’incendio.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di gestire l’emergenza senza che nessuno riportasse ferite.

Una residente sulla settantina, tuttavia, è stata accompagnata in ospedale per essere sottoposta ad alcuni controlli medici.

Per gli altri abitanti è stata individuata una sistemazione temporanea nei locali dell’oratorio, situato nelle vicinanze dello stabile. Una soluzione necessaria in attesa che vengano completate le verifiche sulla sicurezza degli alloggi e che si possa stabilire quando sarà possibile rientrare nelle abitazioni.

Al momento risultano almeno due appartamenti dichiarati inagibili: quello al piano terra, direttamente coinvolto nell’incendio, e quello al piano superiore. Nel complesso era inoltre presente un’altra abitazione vuota, già considerata inagibile prima dell’emergenza.

Vigili del fuoco e Protezione civile sul posto

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, affiancati dai carabinieri e dai volontari della Protezione civile. Le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio, gestire l’evacuazione e assistere le persone costrette a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

Presente anche il sindaco Ivan Tassi, che ha seguito da vicino le operazioni e la gestione dell’emergenza. Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo: saranno gli approfondimenti successivi a chiarire da dove siano partite le fiamme e che cosa abbia innescato l’incendio.

Per permettere ai soccorritori di operare e procedere con la bonifica degli ambienti, il tratto di via Carducci interessato dall’intervento è rimasto chiuso al traffico per diverse ore. La priorità resta ora verificare le condizioni dello stabile e individuare una soluzione per gli anziani evacuati.