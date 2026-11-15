Un suv con a bordo una banda di ladri ha travolto un’auto sulla quale viaggiavano due donne incinte nel Trevigiano. Per una delle due donne, all’ottavo mese di gravidanza, è stata necessario un parto cesareo d’urgenza.

Un suv con a bordo una banda di ladri ha tamponato un’auto sulla quale viaggiavano due donne incinte nel Trevigiano. Per una delle due donne, all’ottavo mese di gravidanza, è stata necessario un parto cesareo d’urgenza. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma in Italia: auto con a bordo due donne incinte travolta da ladri in fuga

Incidente

stradale a Spresiano, in provincia di Treviso, dove un suv con a bordo una banda di ladri in fuga ha tamponato un’auto sulla quale viaggiavano due donne incinte. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto attorno alle ore 18.30 di ieri sera, sabato 14 novembre 2026, in via Gasparotto Vecellio, su una stradina secondaria.

Qui il suv ha travolto l’auto che, a causa del forte colpo, si è ribaltata con le ruote all’aria in un fosso. A bordo del veicolo c’erano cinque persone, tra cui appunto due donne incinte e una bambina di un anno. Tutti gli occupanti del veicolo travolto, escluso un uomo che è riuscito a uscire incolume dell’abitacolo, sono rimasti intrappolati all’interno della vettura, per essere poi estratti dai vigili del fuoco.

I ladri invece, in seguito allo schianto, hanno abbandonato la propria vettura distrutto per fuggire a piedi nei campi. Sono in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e trovare i malviventi.

Auto con due donne incinta travolta dai ladri: una costretta a partorire d’urgenza, é grave

A bordo dell’auto travolta da un suv a Spresiano c’erano come detto due donne incinte. Ad avere la peggio una 26enen all’ottavo mese di gravidanza, la quale è stata costretta a partorire. Ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, è stata sottoposta a cesareo e, da quanto si legge su il Gazzettino, sia lei che il neonato sarebbero in gravi condizioni. Nel suv abbandonato dai ladri sarebbero stati trovati arnesi da scasso nascosti sotto ai sedili, elemento che rafforza la tesi della fuga precipitosa. Sono tuttavia in corso tutte le indagini.