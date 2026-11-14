Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ai giornalisti a Kiev che gli Stati Uniti gli avrebbero chiesto di cedere territori ucraini in cambio dell’adesione alla Nato. Secondo quanto da lui riferito, Kiev potrebbe valutare un ritiro dal Donbass solo se arrivassero garanzie di sicurezza concrete, tra cui l’ingresso nella Nato e nell’UE.

Sul fronte europeo, il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto Kiev con una frase netta: “Aiutarla significa proteggere il nostro Paese”.

Le richieste russe sulla Nato e sulla sicurezza europea

Un documento datato 10 novembre e circolato tra i funzionari russi riprende posizioni già avanzate da Mosca prima dell’invasione del 2022, tra cui il ritiro delle truppe Nato dalle posizioni occupate nel 1997.

Nei negoziati di questa settimana, alcune richieste sarebbero state ripetute quasi parola per parola. Le pretese riguardano il fianco orientale dell’Alleanza, in particolare Polonia e Paesi baltici, e mettono al centro la sicurezza europea. Il Cremlino ha inoltre insistito sulle cosiddette “cause profonde” del conflitto, da affrontare prima di fermare le ostilità.

Gli incentivi economici offerti a Putin dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff non hanno ancora prodotto concessioni.

Ad Abu Dhabi, i funzionari russi hanno indicato la Guerra Fredda e il Patto di Varsavia come modello per l’Europa dopo la guerra. Secondo la loro tesi, le sfere di influenza di allora riducevano il rischio di conflitto. I colloqui, però, lasciano spazio a qualche margine: alcune fonti parlano di un Putin che potrebbe mostrarsi flessibile.

Attacchi con droni e il caso Ust-Luga

Mentre si negozia, la guerra sul campo prosegue. Nella notte la Russia ha lanciato 96 droni d’attacco, di cui 61 a propulsione jet. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti o neutralizzati 81, compresi 52 Shahed a propulsione jet. Gli attacchi sono partiti da diverse regioni russe e dai territori occupati di Donetsk, mentre la nave russa colpita nel Golfo di Finlandia è legata a un’operazione contro il porto di Ust-Luga.

Nel corso di una riunione a porte chiuse, il Consiglio di sicurezza russo avrebbe deciso di abbandonare il divieto tacito di eliminare fisicamente Zelensky e i vertici militari ucraini, motivando la scelta con i continui attacchi alla regione di Leningrado.

Il vertice di Dublino e il ruolo dell’Europa

A Dublino, a margine del vertice della Comunità politica europea, Zelensky ha incontrato Macron e i due inviati americani. Kushner ha affermato che un accordo è “impossibile senza gli europei al tavolo dei negoziati”. Zelensky ha annunciato che al prossimo incontro l’Europa farà parte della squadra negoziale. Il premier ceco Andrej Babis ha proposto alcuni possibili negoziatori europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha confermato che la proposta di 70 miliardi di euro per Kiev sarà discussa al Consiglio europeo del 26 e 27 novembre.

Sul fronte diplomatico, la Coalizione dei Volenterosi si riunirà a Berlino la prossima settimana. I Paesi baltici e nordici chiedono intanto più pressione su Mosca e un cessate il fuoco come primo passo.