Francia, attacco hacker a gruppo La Poste: rubati i dati di 22 milioni di persone

(Adnkronos) - Maileva, piattaforma digitale del gruppo francese La Poste, è stata vittima di un attacco informatico a metà settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone, secondo quanto reso noto oggi all'Afp dal principale operatore postale francese, precisando ...

(Adnkronos) – Maileva, piattaforma digitale del gruppo francese La Poste, è stata vittima di un attacco informatico a metà settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone, secondo quanto reso noto oggi all’Afp dal principale operatore postale francese, precisando che Maileva “ha notificato l’accaduto alla Commissione nazionale per l’informatica e le libertà civili e ha presentato denuncia”.

“È in corso un’indagine giudiziaria”, ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dai siti specializzati FrenchBreaches e cyberattaque.org, che l’hanno definita “una delle più grandi violazioni di dati in Francia”.

“Sono stati rubati nomi, cognomi e indirizzi postali. Anche diverse migliaia di aziende clienti sono state colpite, in particolare nei settori dell’edilizia sociale, della sanità e dei servizi pubblici – si legge su cyberattaque.org -.

Inizialmente, l’incidente sembrava riguardare principalmente tentativi di dirottare un servizio di consegna della posta. Ora si tratta di una delle più grandi violazioni di dati personali confermate in Francia nel 2026, con un volume equivalente a quasi un terzo della popolazione francese”.

Secondo il sito specializzato, che ha ricostruito la cronologia degli eventi e avviato complesse indagini, “i rischi sono particolarmente concreti: quando un criminale informatico è in possesso di informazioni relative a un immobile, una fattura o un contratto di locazione, può fabbricare richieste di pagamento fraudolente molto più credibili”.

E ancora: “Sono state colpite diverse migliaia di aziende clienti.

Gli enti gestori di alloggi sociali, i laboratori, le strutture sanitarie e altre organizzazioni che hanno pubblicato notifiche rappresentano quindi solo una frazione delle organizzazioni coinvolte. In rapporto alla popolazione francese, il numero di persone colpite equivale a quasi un abitante su tre”

“È tuttavia importante – avverte il sito specializzato – distinguere tra le categorie di informazioni: la cifra di 22 milioni di persone riportata da Maileva si riferisce a nomi, cognomi e indirizzi postali. Non significa che sia stato rubato l’intero contenuto delle e-mail di queste 22 milioni di persone. Come dimostrano le notifiche delle aziende clienti, potrebbero essere coinvolte ulteriori informazioni a seconda dei servizi utilizzati e dei documenti effettivamente accessibili”.

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