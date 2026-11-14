Stava stendendo i panni sul balcone di casa quando, all’improvviso, una parte della pavimentazione ha ceduto facendola precipitare nel vuoto. Una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un’altezza di circa cinque metri, dal primo piano di una palazzina. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 14 novembre in via Nazionale, a Canicattì, in provincia di Agrigento.

La donna, sposata e madre di due bambini, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi.

La caduta dal balcone mentre stendeva il bucato

La trentaduenne si trovava sul balcone della propria abitazione, al primo piano di un edificio, quando si è verificato il cedimento.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava svolgendo alcune normali attività domestiche, quando una lastra della pavimentazione in marmo avrebbe improvvisamente ceduto sotto il suo peso.

In pochi istanti è precipitata in strada da un’altezza di circa cinque metri. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcune persone che si trovavano nella zona e che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. In un primo momento la trentaduenne è stata accompagnata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Considerata la gravità delle ferite riportate, però, è stato successivamente organizzato il trasferimento in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta, dove è arrivata in codice rosso.

I medici le hanno riscontrato un politrauma e, secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico. Al momento resta ricoverata nella struttura ospedaliera, mentre proseguono le cure e il monitoraggio delle sue condizioni.

Verifiche sulla stabilità dell’edificio: famiglia trasferita in albergo

Dopo l’incidente, in via Nazionale sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Le forze intervenute hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause del cedimento e verificare le condizioni strutturali del balcone e dell’intero edificio.

La presenza dei vigili del fuoco è stata necessaria anche per valutare eventuali rischi legati alla stabilità della palazzina. Non si esclude infatti che siano necessari ulteriori controlli prima di poter escludere nuovi pericoli per chi abita nello stabile.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, che ha seguito da vicino la situazione. In attesa delle verifiche tecniche sull’immobile, il primo cittadino avrebbe disposto una sistemazione temporanea in albergo per il marito della donna e i loro due figli.

Una misura precauzionale per consentire alla famiglia di trovare una sistemazione sicura mentre vengono completati gli accertamenti. Resta ora da chiarire perché la lastra in marmo abbia ceduto e se il cedimento sia stato provocato da un problema strutturale o da altre cause.