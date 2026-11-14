L'incidente frontale sulla statale 107 è costato la vita a tre donne e un uomo. Una 44enne è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Cosenza.

Un violento incidente frontale tra due auto si è trasformato in una tragedia in Calabria. Quattro persone hanno perso la vita e una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto all’interno della galleria Fiego, lungo la statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dello schianto.

Incidente mortale sulla statale 107: quattro vittime e un ferito grave

È di quattro morti e un ferito in condizioni gravissime il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in Calabria, lungo la statale 107, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Lo scontro ha coinvolto due automobili, una Opel Mokka e una Jaguar, all’interno della galleria Fiego.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un impatto frontale all’uscita del tunnel, in prossimità di una curva, mentre sulla zona era in corso una forte pioggia. Tre persone sono morte sul colpo, mentre la quarta è deceduta dopo l’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, con il supporto dell’elisoccorso.

Chi sono le vittime e i soccorsi: strada chiusa al traffico

Le vittime sono tre donne e un uomo. Come riportato da Sky Tg24, a perdere la vita sono state la conducente 82enne della Opel Mokka e tre occupanti della Jaguar: il conducente, un uomo di circa 50 anni, e due donne che viaggiavano con lui. Una quarta passeggera della Jaguar, di 44 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elicottero all’ospedale Annunziata di Cosenza.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi. La circolazione è stata deviata sulla strada della Falconara, con uscita in direzione Paola sulla vecchia statale 107.