Pedopornografia online, blitz della Polizia in tutta Italia: sei arresti e 18...

Pedopornografia online, blitz della Polizia in tutta Italia: sei arresti e 18...

Pedopornografia online, operazione della Polizia di Stato in Italia: sei persone arrestate, 18 denunciate e materiale informatico sequestrato.

Sei persone arrestate in flagranza e altre 18 denunciate per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta in diverse regioni italiane e coordinata dalla Procura di Milano per contrastare lo sfruttamento dei minori attraverso il web.

L’attività investigativa ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale informatico.

Per tre delle persone arrestate, inoltre, gli investigatori sono riusciti a identificare alcuni minori vittime della produzione di contenuti illeciti. Gli indagati coinvolti nell’operazione hanno un’età compresa tra i 38 e i 58 anni.

L’indagine partita dall’analisi di due dispositivi sequestrati a Milano

L’inchiesta ha preso avvio dall’analisi forense di alcuni dispositivi informatici sequestrati lo scorso anno a due persone a Milano, già finite al centro di una precedente indagine per reati analoghi.

Gli approfondimenti sono stati condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale.

Attraverso l’esame dei dispositivi e il monitoraggio delle attività in rete, gli investigatori hanno individuato diversi gruppi presenti su Telegram. Le verifiche hanno permesso di risalire a 24 utenti coinvolti nella condivisione di materiale illecito e, in alcuni casi, anche nella sua produzione.

Sei arresti tra Campania, Sardegna, Calabria e Veneto

Le sei persone arrestate in flagranza risiedono in diverse province italiane. Due sono state individuate a Napoli, una in provincia di Salerno, una nel territorio di Sassari, una in provincia di Vibo Valentia e una in provincia di Padova.

Gli altri 18 utenti identificati nel corso delle indagini sono stati denunciati. Durante le operazioni sono stati inoltre sequestrati numerosi dispositivi e supporti informatici, che saranno sottoposti agli accertamenti necessari.

La collaborazione della Polizia Postale in diverse regioni

La fase esecutiva dell’operazione ha coinvolto numerosi uffici della Polizia di Stato. Hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, insieme a diverse sezioni provinciali della Polizia Postale.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla pedopornografia online e allo sfruttamento dei minori attraverso le piattaforme digitali. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza del monitoraggio della rete e della collaborazione tra le strutture investigative per individuare i responsabili e tutelare le vittime.