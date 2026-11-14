Operazione contro la pedopornografia online: sei arrestati e 18 denunce

Operazione contro la pedopornografia online: sei arrestati e 18 denunce

Sei arresti in flagranza e 18 denunce: l'operazione della Polizia di Stato colpisce la diffusione online di materiale pedopornografico tra gruppi Telegram.

La Polizia di Stato ha concluso un’operazione contro la pedopornografia online che ha portato all’arresto in flagranza di sei persone, accusate di detenere una grande quantità di materiale pedopornografico. Altre 18 persone risultano indagate e nei loro confronti è stato sequestrato materiale informatico.

Dalle indagini milanesi ai gruppi Telegram

L’inchiesta, diretta dalla Procura di Milano, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO), parte del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Il punto di partenza è stata l’analisi forense dei dispositivi sequestrati lo scorso anno a due persone a Milano, trovate in possesso di una quantità rilevante di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno poi individuato diversi gruppi Telegram e rilevato la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di questo materiale. Per tre degli arrestati sono emersi elementi che riguardano anche la produzione, con vittime identificate.

Gli arrestati e le sedi operative

Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 38 e i 58 anni. Due risiedono nel capoluogo campano, mentre gli altri si trovano in provincia di Salerno, in provincia di Sassari, in provincia di Vibo Valentia e in provincia di Padova. Alla fase esecutiva hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, insieme alle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

Il monitoraggio della rete a tutela dei minori

Secondo la Polizia di Stato, l’operazione dimostra l’impegno costante del personale della Polizia Postale nel monitorare la rete a tutela dei minori. Il risultato conferma anche l’efficacia dell’attività investigativa che ne è derivata, a partire dall’analisi dei dispositivi sequestrati e fino agli arresti eseguiti sul territorio.