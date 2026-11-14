In anteprima il video Come è semplice l'amore della rock band The Sun

Milano, 14 nov. (askanews) – In anteprima il video “Come è semplice l’amore (Quando d’amore ce n’è)”, il nuovo singolo della rock band The Sun, da sempre capace di coniugare messaggi di speranza attraverso i loro testi e una forte energia musicale.È online il video, diretto da Gaetano Morbioli, celebre regista italiano, noto per aver diretto videoclip musicali e film-concerto per i più grandi artisti italiani.Le immagini del video alternano momenti di vita quotidiana di coppia con il playback della band, dando forma visiva al messaggio della canzone.

Un amore che si costruisce e si rinnova giorno dopo giorno, attraverso semplici – ma importanti – gesti di cura e attenzione reciproca, intrecciati con esperienze di viaggio e scoperta.Estratto dall’ultimo album di inediti “Fuoco Dentro”, il brano è una celebrazione dell’amore autentico, della sua semplicità e della sua forza trasformativa.Con una scrittura intima ed evocativa che prende sempre spunto da forti esperienze vissute, i THE SUN raccontano un sentimento capace di dare un nuovo significato alle cose di ogni giorno, trasformando la quotidianità in uno spazio di gratitudine, meraviglia e appartenenza.I The Sun sono una rock band italiana nata nel 1997 a Thiene (Vicenza) con il nome di Sun Eats Hours.

Dopo aver conquistato una dimensione internazionale nella scena punk rock, nel 2009 il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, umano e spirituale, dando vita ai The Sun: un progetto che unisce sonorità rock, testi in italiano e messaggi di speranza, fede e positività.