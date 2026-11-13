Ucraina, Costa: il nostro team negoziale istituzioni Ue e Volenterosi

Dublino, 13 nov. (askanews) – Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha dichiarato che l’Europa sarà rappresentata nei futuri negoziati sull’Ucraina dalle istituzioni dell’UE, nonché dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e dalla Polonia, il formato dei Paesi E5, ovvero la cosiddetta Coalizione dei volenterosi. “La nostra posizione è chiara: la sicurezza dell’Europa inizia con la sicurezza dell’Ucraina.

Accogliamo con favore tutti gli sforzi diplomatici volti a portare la Russia al tavolo dei negoziati. Siamo pienamente impegnati a sostenere il processo in corso e ci auguriamo che possa portare a risultati concreti. Oggi, i leader hanno concordato che il nostro team europeo per i negoziati di pace in Ucraina è costituito dalle istituzioni dell’Unione europea e dal gruppo E5 della ‘Coalizione dei volenterosi'”, ha affermato Costa al termine di un vertice europeo a Dublino.