Carlo III alle Bahamas balla al ritmo travolgente del Junkanoo

Nassau (Bahamas), 13 nov. (askanews) – Agitando dei campanellini blu con le mani, re Carlo III si è messo a ballare in strada, unendosi a una tradizionale parata di Junkanoo a Nassau, capitale delle Bahamas, durante il suo primo tour nei Caraibi in veste di sovrano, mentre aumentano le richieste affinché la Gran Bretagna porga scuse ufficiali per il suo ruolo nella tratta transatlantica degli schiavi.Nato nel contesto della tratta degli schiavi, il Junkanoo con il suo ritmo travolgente è allo stesso tempo simbolo di protesta e festa.Intervenendo a un incontro con i giovani la sera prima, il sovrano britannico ha scherzato sulle fazioni rivali del Junkanoo alle Bahamas, per poi dichiarare: “Sappiamo che ciò che oggi rappresenta il meglio della cultura bahamense – gli aspetti più gioiosi, più ricchi di speranza e più vivaci – è nato dall’oscurità.

È giusto riconoscere le grandi sofferenze e le ingiustizie del passato, su queste isole e altrove”.