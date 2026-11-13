Francia, Le Pen contestata a Parigi: "Restituisci i soldi Marine!"

Parigi, 13 nov. (askanews) – La candidata del Rassemblement National (RN) alle presidenziali francesi di aprile 2027, Marine Le Pen, è stata fischiata durante la sua visita al salone “Made in France” a Parigi. “Marine presidente!”, hanno gridato alcuni visitatori della fiera, suoi sostenitori, mentre altri, al suo passaggio, hanno urlato: “Restituisci i soldi, Marine!”, in riferimento allo scandalo legato all’appropriazione indebita di fondi del Parlamento Europeo.

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