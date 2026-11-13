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Meloni a Dublino abbraccia Zelensky, lui: "Non mi volevi rivedere?"

Dublino, 13 nov. (askanews) – Una battuta, forse mal riuscita, ma che denota confidenza tra il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È da tanto tempo che non ti vedo”, afferma lei un attimo prima di abbracciarlo. “Non volevi?”, replica pronto Zelensky, e Meloni sorride rimproverandolo con un “Nooo”.

Lo scambio di battute è visibile nel video postato sui social dallo stesso presidente ucraino dopo il bilaterale che siè tenuto a margine della riunione della Comunità politica europea (CPE) a Dublino.

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