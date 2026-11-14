Nell’aula del Consiglio comunale di Milano, durante un incontro dal titolo Giovani di sana e robusta Costituzione, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha pronunciato frasi che stanno facendo discutere. Davanti a una platea composta in buona parte da ragazzi, la seconda carica dello Stato ha affrontato il tema del rapporto tra popolo e scelte politiche, con toni che hanno acceso il dibattito.

Il popolo e il fascismo secondo La Russa

Secondo quanto riportato dalle sue parole, la volontà popolare può essere imperfetta, ma resta il valore più alto della democrazia. La Russa ha affermato che è stato il popolo a volere il fascismo, non una rivoluzione in sé, e ha ricordato la marcia su Roma come un fatto poi confermato dal consenso della popolazione.

Ha aggiunto che, pur avendo sbagliato, il popolo non può essere corretto se non con la fiducia nella sua volontà. Ha inoltre criticato chi giudica le scelte collettive, sostenendo che accettare il giudizio della storia sia l’unica strada coerente.

Le sue parole fanno riferimento a Zagrebelsky, citato per aver detto che il popolo ha sbagliato.

Per La Russa, mettere in discussione la capacità del popolo di decidere è un errore grave, perché significherebbe considerare giuste solo le decisioni gradite.

Le reazioni di Avs e Angelo Bonelli

La replica di Avs è arrivata subito e ha parlato di “assoluzione di una dittatura”. Angelo Bonelli ha sostenuto che il fascismo non sia arrivato al potere con il consenso libero degli italiani, ma attraverso lo squadrismo, le violenze contro sedi di partiti, sindacati e cooperative, la marcia su Roma e un incarico concesso dal re sotto minaccia. Secondo Bonelli, dire davanti a studenti delle scuole superiori che il fascismo è stato voluto dal popolo significa distorcere la storia, e il fatto che a parlare sia la seconda carica dello Stato rende la questione ancora più seria.

Costituzione e il caso Laterza

Durante lo stesso incontro, La Russa ha parlato anche della Costituzione. Ha spiegato che la parte di compromesso ha avuto grande valore nel momento della scrittura, perché ha permesso di costruire un senso di unità, mentre oggi quel compromesso appare forzato tra forze molto diverse. Ha inoltre ripreso il caso Laterza, legato al libro di testo che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva chiesto di ritirare, ricevendo un netto rifiuto dalla casa editrice. Il presidente del Senato ha sostenuto che, quando si propone un’unica versione della storia nascondendo un’altra tesi, si commette un errore.

Infine, La Russa ha escluso di voler candidarsi alla presidenza della Repubblica, affermando di preferire una politica più attiva e non al di sopra delle parti.