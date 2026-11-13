Il governo fa marcia indietro sui tagli alla scuola previsti dalla legge di Bilancio. Viene ritirato l’intervento che avrebbe coinvolto quasi 7mila unità di personale docente e Ata, con l’obiettivo di risparmiare 85 milioni di euro nel 2027 e 250 milioni a partire dal 2028. Ad annunciarlo è stato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro tra il governo e le parti sociali a Palazzo Chigi: “Ho una buona notizia, l’intervento sarà ritirato“.

La decisione è stata accolta positivamente anche dal ministro dell’Istruzione, che ha espresso soddisfazione per il superamento del taglio, e dal sindacato Anief, secondo cui si tratta di “un buon segnale“. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha precisato che, a suo giudizio, non si trattava di veri e propri tagli, rivendicando le risorse già destinate al settore.

Ha però spiegato la scelta di intervenire ulteriormente: “La scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni“.

Sanità e pensioni, possibili modifiche durante l’iter parlamentare

La scuola non è l’unico capitolo della manovra sul quale potrebbero arrivare cambiamenti.

Nel corso del confronto con le parti sociali, durato quasi otto ore e al quale ha partecipato una nutrita delegazione di ministri, sono emerse possibili aperture anche sulla sanità e, con maggiori incertezze, sulle pensioni.

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha riferito che il governo sta verificando le risorse disponibili e che quelle eventualmente recuperate potrebbero essere destinate alla sanità. Un impegno sarebbe previsto anche sul fronte previdenziale durante l’esame parlamentare della legge di Bilancio.

Più critica la posizione di Bombardieri, che ha parlato di una sostanziale chiusura sulle pensioni e ha chiesto di utilizzare gli 850 milioni del fondo per le uscite anticipate. La Cgil, rappresentata all’incontro dal segretario confederale Christian Rossi e non dal leader Maurizio Landini, ha invece confermato lo sciopero generale del 20 novembre.

Superbonus ed exit tax, il governo valuta altre modifiche

Tra i temi ancora aperti ci sono anche il superbonus e la cosiddetta exit tax, la nuova imposta prevista per chi trasferisce la propria residenza fiscale all’estero. Due questioni che potrebbero contribuire a una revisione significativa della legge di Bilancio.

Particolarmente contestata dalle associazioni di categoria è la norma sullo spalma-crediti introdotta nel 2023. Il direttore generale dell’Ance, Romain Bocognani, ha riferito che il governo sta lavorando a possibili modifiche. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di introdurre una soglia per escludere le imprese più piccole, ma i dettagli restano da definire. Anche l’Abi ha preferito non anticipare valutazioni, ribadendo la posizione già espressa.

Sul fronte della exit tax, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che sono in corso approfondimenti. Tra le ipotesi c’è l’innalzamento della soglia oltre la quale scatta l’imposta del 26%, una modifica sostenuta in particolare da Forza Italia, che ha già annunciato la presentazione di emendamenti.

Resta però il problema delle coperture finanziarie. Giorgetti avrebbe ribadito la necessità di mantenere prudenza, considerando il quadro internazionale complesso. Intanto Meloni ha iniziato una campagna di comunicazione video per difendere la manovra, rivendicando gli interventi a favore del ceto medio e i risultati raggiunti dal governo. Alle sue parole hanno replicato, sempre attraverso video, la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, tornando a criticare le politiche dell’esecutivo.

Anche i partiti di maggioranza stanno preparando le proprie proposte di modifica. Noi Moderati punta a rafforzare la rivalutazione delle pensioni del ceto medio, mentre la Lega lavora a un’estensione del regime forfettario ai professionisti under 40 che scelgono di organizzarsi in società. Sono inoltre in corso interlocuzioni sulle risorse necessarie a compensare le Regioni per i mancati introiti legati alla cancellazione del bollo auto, come ha riferito il presidente della Lombardia Attilio Fontana.